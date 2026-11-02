Crvena zvezda pravi zaokret u svom poslovanju i odlučila je da otpiše nekoliko iskusnih igrača, pa se tako sprema polako za život poslije Kataija, Ivanića i Arnautovića. Zato je Luka Ilić prvo "zimsko" pojačanje Alberta Rijere.

Izvor: MN PRESS

Ako se ne dogodi preokret, prvo pojačanje Crvene zvezde u zimskom prelaznom roku biće Luka Ilić, fudbaler koji će tako treći put u karijeri obući crveno-bijeli dres. S obzirom na to da je Ilić slobodan agent od septembra, kada je raskinuo ugovor sa Ovijedom, na "Marakanu" stiže bez obeštećenja pošto se nedavno dogovorio sa nekadašnjim poslodavcem, nezadovoljan ponudama koje su stizale iz inostranstva, prije svega iz Španije u kojoj je nastupao lane.

Zvezda ne može da ga registruje prije otvaranja novog registracionog perioda - što je januarski prelazni rok - tako da će do tada raditi individualno, možda i sa ekipom, pokušavajući da pronađe formu potrebnu za fudbal koji igra Albert Rijera. Takođe, djeluje da je upravo i Rijera iza Ilićevog transfera.

Zašto se Luka Ilić vraća u Zvezdu?

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

U prethodnim godinama, kada bi Crvena zvezda željela da se pojača, uglavnom bi na tržištu tražila najboljeg dostupnog srpskog igrača. I to joj je u mnogim varijantama uspijevalo (Katai, Radonjić, Ivanić i brojni drugi), ali se ljestvica svake godine podizala, dok je sve manje bilo domaćih igrača koji prave razliku.

Jedan od njih, među posljednjima iz "svoje vrste", svakako je i Luka Ilić koji ima zavidno iskustvo. S obzirom na to da Zvezda hoće da napravi totalni reset i da već od zime (najkasnije ljeta) promijeni nosioce igre, ne smije ni da dozvoli da apsolutno sve bude u rukama stranaca. Za sada su tu Krunić, pa i Elšnik koji je više domaći igrač nego što nije, a Luka Ilić bi trebalo da bude još jedan od lidera novog talasa Alberta Rijere.

Vidi opis Zašto je Luka Ilić prvo pojačanje Zvezde? Ako Rijeri ne treba Ivanić, mora da napravi novog Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Djeluje da Rijera sa njim ima sličnu zamisao kao Vladan Milojević prije sedam godina sa Mirkom Ivanićem. Tada je Ivanić stigao u Zvezdu kao najbolji dostupni domaći fudbaler (1,3 miliona evra iz BATE Borisova) i polako je na "Marakani" gradio reputaciju nezamjenljivog vođe. Sve do dolaska Alberta Rijere koji polako priprema Zvezdu za "život poslije Ivanića".

Može li Ilić da bude novi Ivanić?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Luka Ilić igra na istoj poziciji kao Mirko Ivanić i šest godina je mlađi od njega. Rođen je u Nišu i već sa 16-17 godina važio je za jednog od najvećih talenata srpskog fudbala, kada ga je zajedno sa bratom Ivanom kupio Mančester siti (platio ih je 5 miliona evra). Nažalost, uslijedile su godine traženja. Išao je na pozajmice u Holandiju, Francusku, pa Srbiju u kojoj je igrao za TSC, da bi dres Zvezde ponovo obukao 2024. godine kada je stigao iz Troe.

Ugovori Arnautoviću, Kataiju i Ivaniću ugovori ističu na ljeto, dok ugovor na još samo jednu sezonu ima i Rade Krunić sa kojim Zvezda želi da nastavi saradnju. Osim njih, pred istekom ugovora su i mladi golman Ivan Guteša, odnosno pozajmljeni igrači Mohamed Čam i Usman Bukari.

U toj svojoj prvoj i jedinoj sezoni kod Vladana Milojevića imao je odličnu statistiku - 14 golova i osam asistencija na 45 nastupa - ali je imao paklenu konkurenciju i često je mijenjao pozicije. Već idućeg ljeta odveo ga je Veljko Paunović u Real Ovijedo za dva miliona evra, a u kom je praktično precrtan kad i naš trener. Odigrao je 20 utakmica i upisao dva gola.

Radi se o fudbaleru koji je "školovan", posjeduje snažan osjećaj za kombinatoriku i prija mu fudbal koji igraju ekipe koje imaju posjed, što djeluje da će mu odgovarati kod Rijere, koji i manje talentovane igrače poput Hendela koristi ofanzivno.

Njegov osjećaj za igru mogao bi da bude od velike pomoći Zvezdi, posebno jer treba neko da popuni cipele koje ostaju iza Ivanića, Kataija i Arnautovića, a za koje je sve jasnije da neće biti dio ekipe od naredne sezone. Možda neki od njih i ranije, zavisi od više faktora.

Za sada su njih trojica opcije samo u Superligi.

Izvor: MN PRESS

"Nama će otići neki igrači koji su po mnogo tome ostavili trag. Tako je bilo i prije, tu prije svega mislim na Rodića, Kangu, Bena, pa Kataija, Ivanića. Vidjeli smo kada je Realu otišla na generacija, kičma tima, Kazemiro, Kros, Modrić, Benzema, džaba njima milijarda, kada nije lako kada ste u klubu koji traži da se pobjeđuje? Mi ne možemo da razmišljamo kao navijači, da vodimo politiku kako misle navijači na forumima. Mi smo ozbiljni ljudi sa ogromnim iskustvom, ovo mi je 30. sezona kako rukovodim. Za 40 godina u fudbalu sam se nagledao i naslušao svakakvih priča. Mnoge su daleko od fudbala. Imamo ideju i cilj. Nama je cilj da napravimo podmlađivanje ekipe", rekao je nedavno Zvezdan Terzić.

Ko je Luka Ilić?

Izvor: Francisco Macia / Zuma Press / Profimedia

Luka Ilić, momak rođen 1999. godine, potiče iz sportske porodice iz Niša. Njegov otac Srđan bio je fudbaler i krilni igrač Radničkog iz Niša, majka Danijela profesionalna košarkašica, dok je njegov mlađi brat Ivan Ilić (25) takođe profesionalni fudbaler, igra za Leće i reprezentativac je Srbije.

Luka Ilić je fudbal počeo da trenira u lokalnoj niškoj akademiji "Filip Filipović" zajedno sa bratom Ivanom. Nakon toga prelazi u niški klub Real, gdje je proveo šest godina prije nego što je 2014. godine prešao u mlađe kategorije beogradske Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Za prvi tim Crvene zvezde nezvanično je debitovao u prijateljskom susretu sa Ludogorecom krajem 2015. godine, a prvi profesionalni ugovor potpisao je u februaru 2016. godine. Zvanični takmičarski debi zabilježio je 6. jula 2017. u kvalifikacijama za Ligu Evrope protiv Florijane, dok je u Superligi Srbije debitovao u avgustu 2017. godine. U ljeto 2017. Luka i njegov brat Ivan potpisali su ugovor sa engleskim Mančester Sitijem, ali je Luka ostao na jednogodišnjoj pozajmici u Crvenoj zvezdi, sa kojom je u sezoni 2017/18. osvojio titulu prvaka Srbije.

Kao igrač Mančester Sitija, sezonu 2018/19. i 2019/20. proveo je na pozajmici u holandskom klubu NAC Breda. U oktobru 2020. otišao je na novu pozajmicu, ovog puta u Tvente, gdje je nastupao u Erediviziji do zime sezone 2021/22. U januaru 2022. prelazi u francuski klub Troa. Za sezonu 2022/23. proslijeđen je na pozajmicu u TSC iz Bačke Topole, gdje je bio jedan od ključnih igrača ekipe u istorijskom osvajanju drugog mjesta u Superligi Srbije i plasmanu u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Izvor: MN PRESS

Prošao je sve mlađe selekcije reprezentacije Srbije, počevši od selekcije do 13 godina pa sve do mlade reprezentacije (U-21). Za seniorsku reprezentaciju Srbije debitovao je 25. januara 2023. godine u prijateljskoj utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država u Los Anđelesu, gdje je postigao i svoj prvenac u pobjedi Srbije rezultatom 2:1.

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