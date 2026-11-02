"Nadam se da ću na Marakani obradovati navijače": Vasilije Kostov hoće još golova u Evropi

Vasilije Kostov najavljuje novi evropski izazov za Crvenu zvezdu, uz nadu u gol protiv Inter Eskaldesa i podršku navijača.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Ofanzivac Crvene zvezde Vasilije Kosto izjavio je u ponedjeljak da njegov tim u svaki meč ulazi sa ambicijom da pruži maksimum i ostvari pobjedu, kao i to da su navijači najveća snaga "crveno-bijelih".

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak od 18.45 časova na svom terenu dočekati Inter Eskaldes u trećem kolu Konferencijske lige.

"Pred nama je novi evropski izazov kojem pristupamo maksimalno ozbiljno, sa velikom motivacijom i jasnim ciljem. Znamo šta se očekuje od Crvene zvezde, u svaki meč ulazimo sa ambicijom da pružimo maksimum i ostvarimo pobjedu. Vjerujem da ćemo od stručnog štaba kao i uvijek dobiti sve potrebne informacije i da ćemo biti potpuno spremni za meč", rekao je Kostov, prenio je zvanični sajt Zvezde.

"Važno je da od prvog minuta budemo pravi, nametnemo naš ritam i na terenu sprovedemo sve ono što se dogovorimo u svlačionici. Poštujemo protivnika, ali vjerujemo u naše mogućnosti i učinićemo sve da dođemo do željenog rezultata", dodao je fudbaler Zvezde.

"Nadam se da ću obradovati navijače"

Kostov je imao i poruku za navijače Zvezde, pred kojima je dao jako lijep gol protiv Kopenhagena u 2. kolu evro-takmičenja.

"Navijači su naša najveća snaga i neizostavna podrška na svakom koraku. Svjesni smo koliko im Crvena zvezda znači i koliko truda ulažu kako bi bili uz nas, bez obzira na to gdje igramo. Njihova pjesma i energija sa tribina daju nam dodatnu snagu i motivaciju da uvijek pružimo i više od maksimuma.Nadam se da ću ih već protiv Inter Eskaldesa obradovati novim golom, ali je najvažnije da zajedno poslije utakmice proslavimo još jednu pobjedu na evropskoj sceni", poručio je Kostov.

Pogledajte gol Kostova protiv Kopenhagena:

Golčina Vasilija Kostova Izvor: YouTube/Arena sport

Zvezda poslije dva kola Konferencijske lige ima jedan bod, dok je ekipa iz Andore bez bodova, jer je u prvom kolu izgubila od Mjalbija 0:2, a u drugom od Univerzitetea Krajove 1:3. Sa druge strane, ekipa Alberta Rijere je u uvodna dva kola izgubila od Lugana 3:2 i odigrala neriješeno protiv Kopenhagena 2:2.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!