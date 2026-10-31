Fudbaleri Crvene zvezde savladali Mačvu u Šapcu teže nego što se očekivalo.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Mačvu u Šapcu 4:2 u 14. kolu Superlige Srbije. Ipak, crveno-bijeli su do nova tri boda stigli mnogo teže nego što su očekivali, ali možda je baš to pravi put za evropske izazove koji čekaju.

Počelo je golovima Bambe Dijenga koji je bio dvostruki strijelac prije nego što je Igor Ristivojević prepolovio prednost. Kasnije je Milan Vidakov izjednačio na 2:2 i unio neizvjesnost, ali... Šapčani nisu imali snage da se odupru do kraja meča.

Prvo je Bamba Dijeng trećim golom donio novu prednost gostima, a zatim je Timi Maks Elšnik postavio konačan rezultat meča. Zvezda je stigla do nove pobjede, čak 13. na prvih 14 utakmica u novoj sezoni Superlige.

"Ne sležam se da je bilo uspona i padova, veoma sam srećan onim što sam vidio na terenu od mojih igrača. Primili smo gol iz kornera i na to moramo da pazimo. Primili smo gol poslije šuta sa 40 metara, to se dešava. Nisam mijenjao tim jer mi se sviđalo. Uživao sam u onome što gledam. Sve smo radili po planu. Moglo je da bude 0:3 ili 0:4 na poluvremenu", rekao je Rijera.

Vidi opis Crvena zvezda spremna za Inter i Evropu: Šabac osvojen teže nego što je planirano Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 23 / 23



