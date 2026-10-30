Rijera o Arnautoviću: "Bio sam igrač, nekad vam ne treba ni 'dobar dan' od trenera"

Trener Crvene zvezde Albert Rijera oglasio se pred Mačvu i govorio o napretku tima i doprinosu pojedinih igrača - uključujući i Marka Arnautovića.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u subotu od 17 časova gostuje Mačvi, a trener Albert Rijera oglasio se tim povodom preko klupskog sajta i potvrdio da neće igrati štoper Derik Lukasen, Mirko Ivanić (zbog nelagodnosti u listu noge) i Adem Avdić, koji se još oporavlja od teške operacije koljena.

Poslije tog "raporta" o povredama, Španac je rekao dokle je stigao u izgradnji igre i tima kakve želi na "Marakani". Prije svega, insistira na tome da njegov tim stvara veliki broj šansi, što je osnovni cilj.

"Reći ću nešto što se možda neće svima dopasti. Jedna od naših najboljih utakmica bila je upravo u Surdulici, posebno prvih 45 minuta, odnosno prvih 45 do 60 minuta, a završena je rezultatom 0:0. Objasniću vam zašto, vrlo jednostavno. Uputili smo 27 šuteva ka golu, imali smo 27 prilika, ali nismo postigli nijedan pogodak. Moram da budem zadovoljan ekipom jer smo uradili mnogo dobrih stvari, ali istina je da se fudbal na kraju svodi na postizanje golova... Ljudi su možda zadovoljniji kada pobijedimo, ali kao trener moram da budem zadovoljan kada stvaramo veliki broj šansi, kao što je bio slučaj u Surdulici. To je jedini remi koji smo zabilježili u prvenstvu, a i tom utakmicom sam bio zadovoljan".

"Zašto ovo govorim? Zato što smo u procesu izgradnje ekipe koja želi da igra dobar fudbal, a dobar fudbal za nas znači stvaranje velikog broja prilika. Na taj način imamo mnogo veće šanse da pobjeđujemo. Naravno, istovremeno moramo da spriječimo protivnika da stvara prilike. Nalazimo se u tom procesu i ponekad je potrebno malo više vremena. Međutim, kao što uvijek govorim, cilj je u maju. Na dobrom smo putu da osvojimo prvenstvo, želimo da ostvarimo dobar rezultat i u Konferencijskoj ligi, ali trenutno smo u fazi u kojoj moramo da pripremimo igrače."

O Arnautoviću: "Bio sam igrač, objasniću vam"

Izvor: MN PRESS

Pohvalio je Rijera Marka Arnautovića i njegov dobar učinak na meču protiv Jedinstva sa Uba (5:1), u kojem je legenda Austrije dala dva gola.

"Naravno da me je obradovalo. Uvijek sam srećan kada igrači postižu golove, a posebno imam razumijevanja za one koji dobijaju manje minuta. Reći ću vam i zašto. Imam iskustvo kao igrač. Kada ste u startnoj postavi, ne morate čak ni da čujete dobro jutro od trenera, srećni ste jer igrate. Zato više pažnje posvećujem igračima koji imaju manju minutažu. Bio sam tokom igračke karijere u takvoj situaciji i znam koliko znači kada trener obrati pažnju i na tu grupu igrača. Često govorim da prvih 11 igrača trenutno igra, ali tokom osam, devet ili deset mjeseci takmičenja biće nam potrebni svi. Zato je važno da svi budu aktivni, zadovoljni i povezani sa ekipom. Zbog toga volim da provodim vrijeme sa igračima koji imaju manju minutažu. Arnautović je jedan od njih. Kada im se ukaže prilika da dobiju minute i oni to iskoriste na pravi način, veoma sam zadovoljan. To znači da su i dalje povezani sa ekipom i da su spremni da pomognu. To se odnosi na sve igrače".

Najavljujući meč u Šapcu, više je htio da priča o terenu nego o igri.

"Više bih govorio o atmosferi i uslovima na terenu, koji vjerovatno neće biti idealni. Najvažnije je da na to zaboravimo. Upravo tako sam jutros pripremao igrače. Nije važno kakav je teren, ko je sudija, kakva će biti atmosfera i šta nas očekuje sa druge strane. Moramo da igramo našu igru. To znači da svako mora da zna svoje odgovornosti, šta treba da radi sa loptom, a šta bez nje, kako da se ponaša u fazi odbrane i u fazi napada. Moramo da pokušamo da nametnemo naš stil i naše principe igre, da budemo dominantni i da kontrolišemo utakmicu. Ako je moguće, kao i prethodnog puta, želimo da postignemo gol što ranije."

Pričao je i o rotaciji igrača u napadu Zvezde.

"Ponekad je razlog taj što neki igrači moraju da se odmore, a ponekad zato što drugi zaslužuju da igraju. Kada me pitaju zašto Bamba nije igrao ili zašto nije igrao Katai, uvijek odgovaram isto, ovaj nije igrao zato što je drugi možda zaslužio priliku. To ne znači da je onaj koji nije igrao uradio nešto loše, već da je drugi dobro radio. Volim takvu konkurenciju. Mnogo puta sam rekao da želim da kao trener imam taj problem, da mi bude teško da odlučim koga da stavim u tim. Ako su obojica podjednako posvećena, ako imaju isti odnos prema radu, onda odluka zavisi od toga šta nam je potrebno za konkretnu utakmicu. Na primjer, kada govorimo o napadačima, Bamba ima jedne karakteristike, a Katai druge. Moramo da procijenimo kakav tip napadača nam je potreban za određenu utakmicu. Kada pravim izmjene, ponekad je to zato što želim nekoga da odmorim, ali najčešće zato što je svaka utakmica drugačija i zahtijeva drugačije karakteristike igrača. Tako razmišljam kada sastavljam tim. Ne biram uvijek najbolje igrače u ekipi, već one koji su najbolji izbor za narednu utakmicu".

Zvezda je fokusirana samo na Mačvu, a ne na četvrtak i na meč protiv rivala iz Andore na "Marakani" u Konferencijskoj ligi.

"Pred nama je lijep cilj, da ne izgubimo nijednu utakmicu i da pobijedimo u što većem broju mečeva. Sada smo fokusirani samo na to. Poslije utakmice, kada već budem u autobusu i nadam se, zadovoljan rezultatom, počeću da analiziram Andoru i da razmišljam o narednom meču. Ali najvažnija stvar u fudbalu uvijek je sljedeća utakmica. Ne možemo da kontrolišemo ono što će se dogoditi za tri ili četiri dana. Možemo da kontrolišemo ono što radimo danas. U fudbalu živite u sadašnjem trenutku. Ne možete da živite od prošlosti, niti od budućnosti. Važno je ono što radimo sada i fokus na ono što dolazi", zaključio je Rijera.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!