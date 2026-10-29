Milan Purović: "U svlačionici Zvezde muk, a italijanski šmeker nazdravlja šampanjcem"

Bivši fudbaler Crvene zvezde Milan Purović govori o mukovima u svlačionici i nezaboravnom šampanjcu Valtera Zenge.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Milan Purović prisjetio se detalja iz svoje karijere u crveno-bijelom dresu, perioda koji mu je bio najbolji dok je igrao. Bivši crnogorski napadač sa Zvezdom je osvajao trofeje i igrao velike evropske mečeve, posebno u Kupu UEFA.

Kao prvotimac Zvezde učestvovao je u izbacivanju Brage, što je i danas kultna utakmica, pa pobjedi nad Romom, porazu od Strazbura... Upravo taj meč na njega je ostavio veliki utisak, dijelom i zbog ponašanja Valtera Zenge.

"To je bio najteži odlazak u svlačionicu, poslije utakmice, ne mogu to da opišem. Kakav je samo bio muk u svlačionici... Naravno, tada je Zenga pokazao da je italijanski šmeker. Otvorio je šampanjac i nazdravljao nam, bez obzira na sve", prisjetio se Purović za "Glas Srpske".

Navijače Crvene zvezde i dalje "peče" Strazbur. Meč koji je mogao da donese evropsko proljeće završio se tragedijom. Crveno-bijeli su u posljednjih petnaestak minuta primili dva pogotka i izgubili ogromnu prednost na gostovanju, a Kevin Gameiro postao je omražena ličnost.

"Pazi, nama je 'mali' Kevin Gameiro dao gol glavom, a mi smo imali nekoliko visokih igrača. Naučna fantastika je bila da nam neko da gol glavom, pa makar bio i kao sam Žiga. Dovedi i ovog sad Nika Voltemadea iz Juventusa da nam da gol - nema šanse, a ne Gameiro. Al' desilo se da nam da gol čovjek od 'metar i 40'. A pazi sad, Žiga, Milan Biševac, Dragan Mladenović, ja... Svi imamo preko 195 centimetara. I nama se tako nešto desi. Piksi Kovačević je bespotrebno faulirao Francuza, ali lako je sad pričati, da je bilo ovako ili onako. To je jedan od poraza koji je obilježio tu generaciju. I danas tvrdim da smo imali kvalitet da prođemo dalje. Da smo prošli Strazbur, mislim da bismo napravili još veće stvari", dodao je bivši napadač Crvene zvezde.

Vidi opis Milan Purović: "U svlačionici Zvezde muk, a italijanski šmeker nazdravlja šampanjcem" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Osvrnuo se Milan Purović i na mečeve koje je Crvena zvezda igrala na evropskoj sceni ranije te sezone. Porazi od Bazela i Tromza skupo su plaćeni, a nije pomogla ni pobjeda protiv Rome u kojoj je on učestvovao.

"Protiv Bazela smo imali svoje prilike i znali smo da možemo da igramo. Tvrdim da smo bili kvalitetnija ekipa od njih i od Tromza. A nismo to pokazali. Onu Romu smo dobili poslije. Taj moj gol, dobio sam loptu, usmjerio je, zažmirio i opalio u gol. Mi smo imali neku energiju i vjeru u generaciju. Znali smo da možemo da napravimo nešto veliko. Možda nismo uvijek ostvarili ono što smo željeli, ali smo pokazali da Crvena zvezda može da se nosi sa ozbiljnim evropskim ekipama", istakao je nekadašnji crnogorski fudbaler.

Crvena zvezda je u ljetnim kvalifikacijama nadigrala Inter iz Zaprešića (7:1 u dvomeču) i Bragu (1:1, prolaz zbog gola u gostima), a zatim je u tadašnjem Kupu UEFA igrala četiri meča. Poražena je protiv Bazela (2:1) i Tromza (3:1), pobijedila je Romu (3:1) i remizirala protiv Strazbura (2:2).

Pobjeda Crvene zvezde u Francuskoj omogućila bi timu prolazak u nokaut fazu takmičenja. Zvezda bi u tom slučaju imala šest bodova, isto koliko i Bazel, ali uz bolju gol-razliku od švajcarskog predstavnika koji je kasnije eliminisao Monako i Strazbur prije nego što je ispao od Midlzbroa u četvrtfinalu.