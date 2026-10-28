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Crvena zvezda "petardom" počela odbranu Kupa Srbije: Dva gola Marka Arnautovića, pogađali i Ivanić i Katai

Crvena zvezda "petardom" počela odbranu Kupa Srbije: Dva gola Marka Arnautovića, pogađali i Ivanić i Katai

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Crvena zvezda pobijedila Jedinstvo na Ubu (5:1) u prvoj rundi Kupa Srbije.

Crvena zvezda deklasirala Jedinstvo na Ubu Kup Srbije Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Jedinstvo na Ubu (5:1) u prvoj rundi Kupa Srbije za ovu sezonu. Crveno-bijeli su do ubjedljive pobjede stigli bez većih problema jer su od samog početka meča bili u rezultatskoj prednosti.

Mirko Ivanić je postigao gol u 13. sekundi meča, zatim je prije poluvremena Mahmudu Bađo duplirao prednost. U nastavku meča dva puta je sa peterca pogađao Marko Arnautović, dok se u listu strijelaca upisao i Aleksandar Katai koji je utakmicu počeo sa klupe.

Jedinstvo nije ostavilo loš utisak na ovom meču, posebno ako se ima u vidu da je to tim koji se bori za opstanak u Prvoj ligi Srbije. Preko Nikole Paunovića su postigli gol kojim su smanjili na 3:1, a još nekoliko puta zaprijetili su šampionu Srbije.

"Pozitivne i negativne stvari, takav je ovo posao, zato sam ja tu. Neki igrači su dobili veliku ulogu u timu, imali su šansu da igraju jer su na treninzima pokazivali to. Zbog toga su treneri važni, ali nisu najvažniji - to su igrači. Zbog nečega sam srećan, zbog nečega nisam. Spremali smo se kao za Evropu. Nema lakih utakmica, sve je komplikovano kad nema intenziteta. Želimo titulu, želimo trofej u Kupu Srbije. Srećan sam, zadovoljan sam izdanjem. Vidjeli ste, Vojvodina je ispala, čudne stvari se uvijek dešavaju. Idemo dalje, uradili smo posao", zaključio je Rijera.

(MONDO)

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FK Crvena zvezda Kup Srbije

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