Crvena zvezda pobijedila Jedinstvo na Ubu (5:1) u prvoj rundi Kupa Srbije.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Jedinstvo na Ubu (5:1) u prvoj rundi Kupa Srbije za ovu sezonu. Crveno-bijeli su do ubjedljive pobjede stigli bez većih problema jer su od samog početka meča bili u rezultatskoj prednosti.

Mirko Ivanić je postigao gol u 13. sekundi meča, zatim je prije poluvremena Mahmudu Bađo duplirao prednost. U nastavku meča dva puta je sa peterca pogađao Marko Arnautović, dok se u listu strijelaca upisao i Aleksandar Katai koji je utakmicu počeo sa klupe.

Jedinstvo nije ostavilo loš utisak na ovom meču, posebno ako se ima u vidu da je to tim koji se bori za opstanak u Prvoj ligi Srbije. Preko Nikole Paunovića su postigli gol kojim su smanjili na 3:1, a još nekoliko puta zaprijetili su šampionu Srbije.

"Pozitivne i negativne stvari, takav je ovo posao, zato sam ja tu. Neki igrači su dobili veliku ulogu u timu, imali su šansu da igraju jer su na treninzima pokazivali to. Zbog toga su treneri važni, ali nisu najvažniji - to su igrači. Zbog nečega sam srećan, zbog nečega nisam. Spremali smo se kao za Evropu. Nema lakih utakmica, sve je komplikovano kad nema intenziteta. Želimo titulu, želimo trofej u Kupu Srbije. Srećan sam, zadovoljan sam izdanjem. Vidjeli ste, Vojvodina je ispala, čudne stvari se uvijek dešavaju. Idemo dalje, uradili smo posao", zaključio je Rijera.

Vidi opis Crvena zvezda "petardom" počela odbranu Kupa Srbije: Dva gola Marka Arnautovića, pogađali i Ivanić i Katai Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

(MONDO)