Albert Rijera ističe važnost timskog duha u Crvenoj zvezdi, naglašavajući da trofeje osvajaju ekipe, a ne pojedinci.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda i ove nedjelje igra dvije utakmice, s tim da jedna od njih nije u Evropi - nego u Kupu Srbije. Protivnik će joj biti Jedinstvo iz Uba koji će u srijedu od 19 časova dočekati osvajača "duple krune" u šesnaestini finala Kupa Srbije, gdje se čeka nekoliko promjena u startnoj postavi.

"Kao i poslije svake utakmice, analizirali smo pozitivne i negativne stvari, a bilo je zaista mnogo toga dobrog. Počeću od ključne stvari o kojoj sam razgovarao sa igračima, a to je prije svega bio intenzitet. Fizički gledano, ovo nam je bila najbolja utakmica ove sezone, a mnogo smo razgovarali o fizičkoj spremi. Ranije nismo uspijevali da izdržimo svih 90 minuta, već bismo uvijek padali poslije 75. ili 80. minuta. Što se tiče intenziteta, zaista sam bio zadovoljan", rekao je Rijera analizirajući meč sa OFK Beogradom.

Vidi opis Albert Rijera: "Volio bih da se u ovoj zemlji malo više govori o timu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Druga ključna stvar na koju sam ukazao igračima bila je da ne smijemo previše lako da poklanjamo loptu protivniku, jer oni igraju dugim loptama i bore se za svaku drugu loptu. U tom segmentu smo bili veoma dobri i time sam zadovoljan. Nisam bio zadovoljan prekidima, odnosno kornerima. Istina je da smo na kraju imali osjećaj da smo mogli da odigramo i neriješeno, jer je protivnik imao nekoliko prilika, ali sve su dolazile upravo poslije kornera. Mislim da smo odigrali prilično dobru i ozbiljnu utakmicu. Međutim, danas smo analizirali sve kornere, jedan po jedan. Siguran sam da igrači sada imaju znatno jasniju sliku o tome šta treba da poprave. Ne bih rekao da im nedostaju informacije, jer oni tačno znaju šta treba da rade u svakoj utakmici. Razgovarali smo o detaljima i nadam se da ćemo u narednoj utakmici biti još bolji."

Snaga Jedinstva?

"Njihova najveća snaga sutra će sigurno biti ogromna želja. Igraju protiv najvećeg kluba u zemlji i naravno da žele da se dokažu. Moramo da budemo spremni na intenzitet i agresivnost koju će pokazati", rekao je Rijera.

"Upravo to govorim svojim igračima, moramo da odgovorimo na njihov intenzitet i agresivnost, jer tek kada u tome budemo ravnopravni, možemo da pokažemo svoj kvalitet. U suprotnom, intenzitet će biti veoma važan faktor. Druga poruka koju sam im uputio, kako bih ih dodatno motivisao ako je to uopšte potrebno, jeste da, ako žele da osvoje ovaj trofej, moraju da počnu da pobjeđuju već sutra. Ovo je kup utakmica. Ponekad kada igrate protiv ekipe iz nižeg ranga možda mislite da možete da budete opušteniji, ali ja svojim igračima ne dozvoljavam da se opuste, jer je svaka utakmica podjednako važna. Sutra nas čeka još jedan meč, ali ako želimo da osvojimo kup, moramo da počnemo pobjedom već sutra."

Situacija s bonusima?

Izvor: MN PRESS

Kao što je poznato, nema ograničenja "bonusima" u Kupu Srbije i to ne zanima Alberta Rijeru: "To ništa ne mijenja u mom pristupu, bez obzira na to da li postoji obaveza igranja bonus igrača ili ne. To je nešto što prati tim menadžer, koji može da me podsjeti da nam je potreban još jedan bonus igrač, međutim, do sada, a to možete da provjerite i sa našim Goranom Negićem, nismo imali takvih situacija, jer smo uvijek imali dovoljno bonus igrača", rekao je on.

"Ponavljam ono što sam rekao na početku, ne želim da bonus igrači imaju osjećaj da igraju samo zato što postoji pravilo koje to nalaže. Ne, oni moraju da zasluže svoje mjesto. Do sada nisam imao problem sa tim, jer igramo sa dosta mladih fudbalera. Sutra to pravilo neće uticati na moje planove. Kao što sam rekao, biće rotacija, jer je potrebno fizički sačuvati neke igrače, ali i zato što su drugi igrači radom zaslužili priliku."

Arnautović ili Dijeng?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Ko neće igrati? "Lukasen je i dalje van stroja, a takođe i Bukari koji je juče imao povišenu temperaturu. Željeli smo da zaštitimo ostatak ekipe, pa smo odlučili da on ne bude sa timom. Zbog toga ni njih dvojica neće biti na raspolaganju za ovu utakmicu", naglasio je Rijera uoči meča na Ubu.

"Ne znam da li će Arnautović početi utakmicu. Znate da nikada ne otkrivam takve informacije prije meča. Arnautović dobro trenira. To je ono što stalno govorim igračima, kada dobro trenirate, to ne znači nužno da morate da postignete het-trik. Ne znači ni da ćete sa loptom uvijek biti bolji od drugih. Važno je da pokazujete pravilan govor tijela, dobar stav, intenzitet i da uvijek dajete maksimum. Arnautović je igrač na kojeg računam. Ako to ne pokazujete, ne znači da više ne računam na vas, već da sami sebe ne stavljate u poziciju da budete u početnih jedanaest. Zato volim da govorim o timu. Volim tu riječ. Ne volim da previše pričam o pojedincima, jer igrači moraju da izvršavaju svoje obaveze", rekao je Rijera.

"Moj posao je da budem pravedan i da pružim priliku onima koji to zaslužuju. Ipak, na kraju je najvažnija grupa, a ne pojedinci. Igrači sada ne treba da šalju poruke preko medija, već treba da preuzmu punu odgovornost na terenu. Na meni je da budem pravedan prema njima. To je ono što želim da naglasim. Volio bih da se u ovoj zemlji i u klubu više govori o timu, jer trofeje osvaja ekipa, a ne samo pojedinci."