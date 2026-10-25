Aleksandar Katai odveo Crvenu zvezdu do pobjede na Karaburmi

Crvena zvezda golom Aleksandra Kataija savladala OFK Beograd na Omladinskom stadionu, za kraj 13. kola Superlige Srbije.
Nakon 13 kola Superlige Srbije Crvena zvezda ima osam bodova prednosti u odnosu na Vojvodinu, jer je aktuelni šampion iskoristio priliku koja mu se ukazala u posljednjoj rundi prvog "kruga" u sezoni.
Zvezda je u nedjelju popodne savladala OFK Beograd na Omladinskom stadionu, a jedini gol postigao je Aleksandar Katai.
Poslije ovog meča, ostaju da se odigraju samo još dvije utakmice u prvom dijelu sezone. Radnički iz Kragujevca i Železničar iz Pančeva će igrati meč na "Čika Dači" u srijedu, a istog dana na "Čairu" sastaju se Radnički iz Niša i Partizan.
Kada se odigraju utakmice odložene u drugom i četvrtom kolu, biće kompletiran prvi dio prvenstva Srbije, odnosno svih 13 rundi! Odmah naredne nedelje počinje novi ciklus, a do zimske pauze biće odigrano pet rundi druge polusezone. Za proljeće onda ostaje osam kola prije podjele tabele, pa plej-of i plej-aut.
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(MONDO)