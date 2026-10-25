Aleksandar Katai odveo Crvenu zvezdu do pobjede na Karaburmi

Crvena zvezda golom Aleksandra Kataija savladala OFK Beograd na Omladinskom stadionu, za kraj 13. kola Superlige Srbije.

Izvor: MN PRESS

Nakon 13 kola Superlige Srbije Crvena zvezda ima osam bodova prednosti u odnosu na Vojvodinu, jer je aktuelni šampion iskoristio priliku koja mu se ukazala u posljednjoj rundi prvog "kruga" u sezoni.

Zvezda je u nedjelju popodne savladala OFK Beograd na Omladinskom stadionu, a jedini gol postigao je Aleksandar Katai.

Poslije ovog meča, ostaju da se odigraju samo još dvije utakmice u prvom dijelu sezone. Radnički iz Kragujevca i Železničar iz Pančeva će igrati meč na "Čika Dači" u srijedu, a istog dana na "Čairu" sastaju se Radnički iz Niša i Partizan.

Kada se odigraju utakmice odložene u drugom i četvrtom kolu, biće kompletiran prvi dio prvenstva Srbije, odnosno svih 13 rundi! Odmah naredne nedelje počinje novi ciklus, a do zimske pauze biće odigrano pet rundi druge polusezone. Za proljeće onda ostaje osam kola prije podjele tabele, pa plej-of i plej-aut.

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(MONDO)