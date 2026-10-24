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Gol Vasilija Kostova najljepši u Konferencijskoj ligi: "Ima samo 18, a dao gol iz snova"

Gol Vasilija Kostova najljepši u Konferencijskoj ligi: "Ima samo 18, a dao gol iz snova"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Vasilij Kostov postigao je najljepši gol u Konferencijskoj ligi, sjajnim hicem protiv Kopenhagena. Pogledajte njegov spektakularan pogodak protiv Danaca.

vasilije kostov dao najljepsi gol konferencijske lige Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa Kopenhagenom (2:2) u drugom kolu Konferencijske lige, a duel na stadionu “Rajko Mitić” obilježio je pogodak Vasilija Kostova koji je zvanično izabran za najljepši gol ove takmičarske runde.

Igrao se 41. minut kada su crveno-bijeli stigli do drugog gola na meču, Kostov je uputio snažan udarac sa ivice kaznenog prostora, a lopta se od prečke odbila u mrežu danskog tima za veliku radost na tribinama.

"On ima samo 18 godina, a postigao je gol iz snova", piše na Instagram stranici Konferencijske lige. Uživajte u tom pogotku: 

Golčina Vasilija Kostova
Izvor: YouTube/Arena sport

Kostov proslavio gol sa Rijerom

Čim je pogodio, Zvezdin vunderind je otrčao u zagrljaj treneru Albertu Rijeri, dok su mu saigrači aplaudirali.

"Kada sam šutirao vidio sam da lopta ide ka golu, ali nisam odmah vidio da je ušla. Na kraju je završila u mreži i sa prednošću smo otišli na poluvrijeme. Što se tiče proslave, kada radi adrenalin ništa ne osjećam u tom trenutku", rekao je Zvezdin ofanzivac.

I prošle jeseni Kostov je dao jako lijep gol u Evropi, tada u Ligi Evrope, protiv Portoa na Dragau. Bilo je to njegovo "vatreno krštenje", a gol protiv Kopenhagena bio je još jedna potvrda njegovog velikog talenta.

(MONDO)

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Tagovi

Vasilije Kostov FK Crvena zvezda Konferencijska liga

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