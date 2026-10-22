U drugom kolu Konferencijske lige, Crvena zvezda remizirala sa Kopenhagenom. Pročitajte kako su igrači crveno-belih ocijenjeni nakon ovog meča.

Izvor: R.Z./ATAIMAGES

Crvena zvezda je u drugom kolu ligaške faze Lige konferencije osvojila samo bod na svom terenu, pošto je protiv Kopenhagena remizirala (2:2) pred oko 12.000 svojih navijača. Autogol Gaštarova zaledio je crveno-bijele, preokret preko Elšnika i Kostova dao nadu u sva tri boda, ali...

Zvezda ponovo nije pobijedila u trećem po snazi UEFA takmičenju i to je sada već problem. Samo jedan bod nakon dva odigrana kola, uz strepnju da bi moglo čak i da se ispadne u ligaškoj fazi, umjesto da se sigurnim koracima ovjeri plasman u nokaut fazu takmičenja.

Vidi opis Ocjene: Zvezdina odbrana nije za Evropu, da li je Dijeng pravi za Rijeru? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Zbog toga su fudbaleri Crvene zvezde dobili adekvatne ocjene, koje ne mogu biti visoke. Iako Kopenhagen u Beogradu nije uspio da se naigra fudbala, nisu zadovoljili ni igrači Zvezde, ni trener Albert Rijera, koliko god da se branio da nije bilo do njega.

Mateuš - 6,5

Dva šuta u okvir gola, dva primljena gola, ali je teško reći da je to zbog njega. Kod pogotka Mateja Gaštarova nije mogao apsolutno ništa jer je mladi fudbaler iznenadio sve na stadionu, dok su mu kod drugog gola smetali saigrači koji su se našli na putu lopte. Dobio je i jedan jak udarac laktom u glavu, zbog kojeg je nekoliko minuta ležao na terenu.

Matej Gaštarov - 5,5

Izvor: R.Z./ATAIMAGES

Postigao "spektakularan" autogol, jer je loše zahvatio loptu koju je želio da izbaci u korner. Nije bilo ni progresije u njegovom pasu, ni karakterističnog iznošenja lopte na protivničku polovinu. Kao da je dozvolio da gol previše utiče na njega, bez obzira na preokret koji se desio kasnije.

Stefan Gudelj - 5,5

Mnogo mu prija uloga centralnog štopera i čini se da je to najbolja opcija za njega. Sve do posljednjeg minuta igre bio je najsigurniji igrač u posljednjoj liniji tima, ali imao je i najviše komfora, odnosno najveći prostor oko sebe bez pritiska protivničkih igrača. Zaradio direktan crveni karton u nadoknadi vremena i na to na vrlo neobičan način, skočivši na protivničkog špica u situaciji u kojoj je bio zadnji igrač odbrane.

Juta Nakajama - 6

Ozbiljno zatresao prečku, nakon što se sam izborio za loptu na oko 25 metara od gola. Može mnogo da donese ovom timu Crvene zvezde. Vidi se da je igrač po ukusu Rijere, zbog svega što može da radi na terenu. Koristan je u iznošenju lopte, u visokom presingu, u branjenju "igrač igrača"... Fali mu dobijenih duela i uigranosti sa saigračima.

Vladimir Lučić (do 83. minuta) - 6

Kod prvog gola Zvezde sve je bilo pravovremeno. Ubacio se kada je osetio prazan prostor koji treba napasti, "prodao" jedan dribling, pa podigao glavu i proslijedio loptu Elšniku koji je bio u poziciji za šut. Još jedna partija koju će mnogo više cijeniti trener njegove ekipe nego navijači.

Timi Maks Elšnik - 7

Majstorski pogodio kad je Zvezdi bilo neophodno. Previše prostora ostavili su mu fudbaleri Kopenhagena, a slovenački reprezentativac to uglavnom kažnjava, ljevicom u dalji ugao. Bio je najstabilniji igrač Crvene zvezde na sredini terena.

Rade Krunić - 6

Korakom se namještao za blok pred drugi gol Kopenhagena, koji u velikoj mjeri ide na njegovu dušu. Više je zasmetao Mateušu nego Karizu u toj situaciji. Imao još nekoliko nesigurnosti. Sveukupno, odigrao lošije nego u Luganu gdje je bio lider ekipe.

Mihailo Ristić - 6

Pristojna partija, ali još jedna u kojoj je bio slabiji od Vladimira Lučića na drugom boku. Crvena zvezda vjerovatno očekuje veći napadački doprinos od Ristića, koji bi rivalima morao da preti i pojavljivanjem pred golom, centaršutevima, šutevima...

Tomaš Hendel (do 62. minuta) - 6

Nismo ga očekivali u startnoj postavi na ovom meču, ali je Rijera ponovo izabrao da poveća broj igrača u sredini veznog reda i tako dobije kontrolu tog dijela terena. Sve što je odigrao bilo je u skladu sa njegovom ulogom i sa onim što smo znali da može da donese timu. Bez prevelikog uticaja na ofanzivu crveno-bijelih, ali siguran sa loptom u nogama, bez mnogo rizika kod dodavanja i sa sasvim dovoljno doprinosa defanzivi.

Vasilije Kostov (do 84. minuta) - 7

Izvor: R.Z./ATAIMAGES

Rekao je Albert Rijera prije samo nekoliko dana da Vasilije Kostov mora da bude glavni igrač Zvezde i da mora češće da završava akcije udarcem, a onda je talentovani vezni fudbal pokazao kako bi to trebalo da izgleda. Nestvaran pogodak na kraju prvog dijela meča vraća ga u izlog i pokazuje da bi ove sezone u Evropi morao da šutira kad god vidi gol.

Bamba Dijeng - 6

Obavlja ogroman posao u svakom napadu Crvene zvezde, dobija duele, gradi se, odlaže lopte saigračima i ne uspijeva da ima konkretan učinak. Čini se da nije idealan tip napadača za ono što je potrebno Zvezdi i da ga sve druge obaveze previše umore da bi u kontinuitetu realizovao šanse.

Izvor: R.Z./ATAIMAGES

Mohamed Čam (od 62. minuta) - 5,5

Vremena je bilo slično kao u Luganu, ali u Beogradu nismo dobili tu verziju povremenog reprezentativca Austrije.

Mohamed Abu Fani (od 84. minuta) - bez ocjene

Loizos Loizu (od 84. minuta) - bez ocjene

Albert Rijera - 6

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Tvrdoglavo je na teren poslao istu postavu i ne može mu se previše zamjeriti zbog toga. Ipak, Zvezda je pokazala slične mane kao i na nekoliko prethodnih utakmica. Ostaje mnogo prostora za uigravanje u posljednjoj liniji, koja ne funkcioniše kako bi trebalo. Navijači ne mogu da budu zadovoljni ni količinom, ni realizacijom šansi na evropskim mečevima.

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Pogledajte 00:24 Navijači Kopenhagena Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO, Dušan Ninković)