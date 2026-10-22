Crvena zvezda podsjetila na važnu pobjedu 22. oktobra: Prije 40 Mrkela vodio do evropskog trijumfa

Tokom priprema za meč protiv Kopenhagena, Crvena zvezda se sjetila velike evropske pobjede, na današnji dan pije 40 godina.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak (18.45) igrati protiv Kopenhagena u drugom kolu ligaške faze Konferencijske lige, a aktuelni šampion Srbije iskoristio je današnji datum da podsjeti navijače na jednu veliku pobjedu. Baš 22. oktobra, prije 40 godina, Zvezda je na sjeveru Evrope savladala Rozenborg.

Crveno-bijeli su na startu takmičenja u Kupu evropskih šampiona u sezoni 1986/87 eliminisali grčki Panatinaikos, a potom su u narednoj rundi odmjerili snage sa norveškim Rozenborgom. Ekipa Crvene zvezde je u Trondhajm doputovala sa jasnim ciljem da ostvari povoljan rezultat pred revanš u Beogradu, što im je na kraju i pošlo za rukom.

Fudbaleri Zvezde su stigli do prednosti već u 13. minutu, kada je Mitar Mrkela zatresao mrežu domaćina i donio prednost gostima iz Beograda. Bio je to i rezultat sa kojim se otišlo na odmor.

U nastavku susreta Zvezda je nastavila da kontroliše igru i strpljivo čeka priliku da uveća vođstvo. Odlučujući trenuci uslijedili su u završnici utakmice, kada je na scenu stupio Borislav Cvetković, koji je u 81. minutu savladao golmana norveškog tima i povisio rezultat na 2:0. Samo sedam minuta kasnije Cvetković je još jednom zatresao mrežu Rozenborga, postavio konačnih 3:0 i potvrdio ubjedljivu pobjedu na gostujućem terenu.

Ovim trijumfom Crvena zvezda je stekla značajnu prednost pred revanš u Beogradu, koji je odigran 5. novembra iste godine. Crveno-bijeli su i u drugom susretu bili ubjedljivi i slavili rezultatom 4:1 i sa ukupnih 7:1 izborili plasman u četvrtfinale Kupa evropskih šampiona, gdje ih je čekao madridski Real. Crveno-bijeli su tada ispali zbog gola u gostima, jer su pobijedili Real (4:2) u Beogradu i izgubili u Madridu (2:0).

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