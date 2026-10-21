Gudelj i Gaštarov ostaju u Crvenoj zvezdi: Otkriveni detalji novih ugovora

Talentovani fudbaleri Stefan Gudelj i Matej Gaštarov ostaju u dresu Crvene zvezde do 2031. godine.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je obezbijedila budućnost potpisima dvojice fudbalera koji su tokom jeseni, pod komandom Alberta Rijere, privukli pažnju fudbalske javnosti u Srbiji i regionu. Nakon što su postali reprezentativci Srbije i Sjeverne Makedonije, štoper Stefan Gudelj i zadnji vezni Matej Gaštarov su potpisali nove ugovore.

Aktuelni šampion Srbije je na zvaničnom sajtu saopštio da su se talentovani fudbaleri obavezali na saradnju do 2031. godine! Obojica igrača bi mogli da ostanu prvotimci crveno-bijelih i tokom naredne četiri sezone, ali je gotovo sigurno da će oni u međuvremenu napraviti veliki transfer i donijeti mnogo novca klubu.

Talentovani fudbaleri Zvezde su nakon potpisivanja ugovora u društvu prvog čovjeka kluba Svetozara Mijailovića iznijeli svoje utiske o nastavku saradnje sa Zvezdom. Prvo se obratio Stefan Gudelj, defanzivac koji je nedavno debitovao i za Srbiju.

"Želio bih prije svega da se zahvalim upravi kluba i stručnom štabu na ukazanom povjerenju. Ovo je velika stvar za mene i moju porodicu. Tokom ove sezone sam se izborio da standardno igram u klubu, zatim je stigao poziv za A nacionalni tim Srbije i drago mi je da je tako. Iza mene je period u kojem se sve brzo odvijalo, kvalitetnim radom i partijama sam se nametnuo u klubu, postigao prvi gol u najdražem dresu, a zatim je uslijedio i debi za seniorsku reprezentaciju Srbije. Drago mi je što se trud isplatio, ali je u ovom trenutku najvažnije ostati miran i ići korak po korak. Pred nama je važan evropski meč protiv Kopenhagena i maksimalno smo fokusirani da odigramo kako treba. Novi ugovor predstavlja ogroman podstrek za dalji rad, ovdje se ne zaustavljam i nastaviću da dajem maksimum kako bi sve bilo na najvišem nivou", rekao je Gudelj.

Mladi Matej Gaštarov potpuno iz drugog plana stigao je do mjesta startera, a ubrzo je postao i reprezentativac Sjeverne Makedonije - iako je Srbija željela da ga ukrade i pozove u seniorsku selekciju.

"Mnogo mi znači novi ugovor. Mnogo sam radio da bih bio ovdje gdje sam sad i ovo je ostvarenje sna, koji sam sanjao još od malih nogu. Sve je išlo brzo, ali sam vjerovao u naporan rad, dočekao pravu priliku da pokažem šta umjem i presrećan sam što se sve ovako odvija. Novi ugovor mi je samo dodatna motivacija da nastavim da radim još više, da pažljivo slušam sve zahtjeve trenera i primjenjujem ih na terenu kako bih bio bolji iz dana u dan. Na svakom treningu pružam sto posto svojih mogućnosti, dobro sam počeo i planiram da u istom ritmu nastavim i u narednom periodu", istakao je Gaštarov.

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