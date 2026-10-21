Trener Crvene zvezde Albert Rijera najavio meč protiv Kopenhagena.

Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju danski Kopenhagen u okviru 2. kola Konferencijske lige. Nakon uvodnog poraza u Švajcarskoj protiv Lugana (2:3), pred crveno-bijelima je imperativ osvajanja bodova i popravljanja utiska na domaćem terenu.

Šef stručnog štaba beogradskog tima, španski stručnjak Albert Rijera, obratio se javnosti na zvaničnoj konferenciji za medije. Za razliku od nekih ranijih javnih nastupa, Rijera je djelovao smireno i staloženo, poručivši da tim do detalja poznaje narednog rivala.

"Sve se rješava na terenu"

Rijera napominje da je analiza danskog predstavnika kompletirana i da je plan igre u potpunosti pripremljen.

"Već imamo plan igre i znamo gdje leži naša snaga, kao i koje su jake, ali i slabe strane Kopenhagena. Pokušaćemo da iskoristimo njihove mane. Nisam mađioničar, ali znam plan i šta igrači moraju da urade na terenu. Najvažnije je da nemaju sumnju u sebe. Kopenhagen je tim koji ima dosta kvalitetnih napadača i igraju veoma direktno. Tu ćemo morati da budemo izuzetno oprezni", istakao je trener Zvezde.

Kadrovska situacija i startnih 11

Vidi opis Albert Rijera: "Nisam mađioničar, ali znam šta Zvezda treba da radi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Španski strateg se osvrnuo i na igrački kadar koji ima na raspolaganju za sutrašnji okršaj.

"Bukari je suspendovan i neće igrati, ali su svi ostali igrači na raspolaganju i željni pobjede. Neki igrači su odmarali prije tri dana, tako da su svježiji i spremni. Već sam odlučio ko će igrati i na koji način, ali naravno da to neću javno saopštiti kako ne bismo rivalu dali bilo kakvu prednost", jasan je bio Rijera.

Posebno se osvrnuo i na taktičke karakteristike Danaca, prije svega golmana Ramaja:

"Znamo da njihov golman Ramaj dobro igra nogom i direktnim loptama hrani napadače, ali to neće promijeniti moj koncept i način na koji ćemo izaći na teren. Nisam ovdje došao da pričam previše o njima, već o svom timu. Danas je u fudbalu sve dostupno i sve informacije imamo."

Istorija se ne ponavlja sama od sebe

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Odgovarajući na pitanja novinara o čuvenom dvomeču i penal-seriji protiv Kopenhagena iz 2019. godine, Rijera je naglasio da taj meč nema nikakvih dodirnih tačaka sa predstojećim.

"Gledao sam meč i penal seriju iz 2019. godine, ali to je bilo prije sedam godina. Fudbal se promijenio i taj meč nema nikakve veze sa sutrašnjim. Tada je bila eliminacija, a ovo je tek druga od šest utakmica u grupi i sutra se ništa konačno ne odlučuje. Naravno, želimo da osvojimo što više bodova – bolje je imati 15 nego osam, iako bismo i sa osam vjerovatno prošli dalje", zaključio je Zvezdin šef struke.