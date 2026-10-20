Fudbaleri Crvene zvezde se pripremaju za važan meč protiv Kopenhagena, a Milan Borjan se sjeća istorijske pobjede iz 2019. godine.

Izvor: Dejan Obretkovic / Gonzales Photo / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde će u drugom kolu Konferencijske lige dočekati ekipu Kopenhagena (četvrtak, 18.45), a ta dva tima su i prije nekoliko godina igrala važan evropski meč. Bilo je to u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a u ljeto 2019. godine junak Zvezdine pobjede postao je Milan Borjan.

Upravo se iskusni golman za klupski sajt prisjetio događaja na stadionu Parken, gdje je u nevjerovatnoj penal-seriji Zvezda uspjela da stigne do prolaza u narednu fazu. Borjan je bio fantastičan tokom igre, zatim i kada su se branili penali, a jedan je uspio i da realizuje.

Vidi opis Milan Borjan: "Kopenhagen se ne zaboravlja, Zvezda ne smije da se plaši" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 15 / 15 AD

"To su trenuci koji se ne zaboravljaju i koji ostaju za cijeli život. Kada se sjetim Kopenhagena, prvo osjetim isti onaj ponos koji sam osjetio te večeri. Znao sam koliko nam ta utakmica znači, koliko smo radili i koliko smo željeli da prođemo dalje. U takvim trenucima nema mjesta strahu i sumnji. Postoje samo vjera u sebe, koncentracija i ogromna želja za pobjedom. Ponosan sam što sam bio dio te istorijske noći, ali još više što smo kao tim pokazali karakter pobjednika. Takve pobjede ne pripadaju pojedincu, već cijelom klubu i svim našim navijačima", rekao je Borjan.

Kada je riječ o predstojećem susretu Crvene zvezde i Kopenhagena, Borjan je istakao da su za evropske utakmice, pored kvaliteta, od presudnog značaja karakter, disciplina i zajedništvo.

"Evropske utakmice se ne dobijaju samo kvalitetom, već prije svega karakterom, disciplinom i vjerom u pobjedu. Kopenhagen je ozbiljan protivnik, ali Zvezda nikada ne smije da uđe u utakmicu sa strahom ili osjećajem da je neko bolji od nje. Mi smo 2019. godine pokazali da se veliki rezultati prave kada ekipa diše kao jedan. Presudno je da igrači vjeruju jedni drugima, da budu maksimalno koncentrisani i da se bore do posljednje sekunde. U Evropi nema lakih utakmica, ali nema ni nepobjedivih protivnika", rekao je bivši golman Zvezde.

Vidi opis Milan Borjan: "Kopenhagen se ne zaboravlja, Zvezda ne smije da se plaši" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Navijači Crvene zvezde i dalje pamte njegove odbrane u duelima sa danskim predstavnikom, a Borjan je naglasio da mu posebno znači što su ti trenuci ostali dio klupske istorije.

"Za mene je ogromna čast što sam imao priliku da budem dio istorije kluba kakav je Crvena zvezda. Taj grb sam uvijek nosio sa ponosom, odgovornošću i ogromnom ljubavlju. Trofeji i pobjede su važni, ali ono što ostaje zauvijek jesu emocije i uspomene koje dijelite sa navijačima. Kada vidim da se i poslije toliko godina priča o tim odbranama, znam da smo uradili nešto veliko. Posebno mi znači kada vidim djecu koja pamte te trenutke ili žele da jednog dana stanu na gol Crvene zvezde. To je za mene najveće priznanje", ispričao je Borjan.

Kopenhagen Zvezda Izvor: YouTube/Aleksandar Tucakovic

Za kraj, nekadašnji golman crveno-bijelih uputio je poruku aktuelnim prvotimcima pred evropske izazove, naglasivši da su vjera u sebe i odgovornost prema klubu preduslovi za velike rezultate.

"Poručio bih im samo jedno, vjerujte u sebe, u svoje saigrače i u grb koji nosite. Predstavljate Crvenu zvezdu, klub sa ogromnom istorijom i armijom navijača koja živi za takve utakmice, podrška zvezdaša će mnogo značiti. Mi smo 2019. godine pokazali da ne postoji nemoguće kada imate srce, karakter i zajedništvo. Važno je da do posljednjeg sudijskog zvižduka vjerujete da možete da pobijedite. Velike utakmice dobijaju oni koji imaju hrabrosti da preuzmu odgovornost kada je najvažnije", zaključio je Borjan, jedan od golmana koji su najviše uticali na istoriju crveno-bijelih.

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