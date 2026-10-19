Radovan Pankov: "Albert Rijera da se dozove pameti"

Radovan Pankov kritikuje trenera Alberta Rijeru zbog defanzivnog pristupa i poziva ga da se "dozove pameti" pred meč sa Kopenhagenom.

Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler Crvene zvezde Radovan Pankov otišao je nedavno u Indoneziju, gdje nastupa za Persiju iz Džakarte, ali to ne znači da ne prati dešavanja na stadionu "Rajko Mitić". Kako kaže, ne smeta mu ni vremenska razlika od pet sati, tako da je gledao i meč sa Luganom koji je Zvezda izgubila poslije preokreta 3:2.

"Poslije nisam mogao da spavam cijelu noć. Lugano je, ako ćemo da budemo realni, dva nivoa ispod Zvezde. Nije to kao nekada kada igraš protiv timova iz Švajcarske i uspjeh je da prođeš Jang Bojs. Zvezda je mnogo odmakla i ne može da se pravi alibi da se igrao lijep fudbal, a imaš pet puta veći budžet od Lugana. Ne kažem, jesmo dobro igrali sa loptom i nezasluženo smo izgubili, ali iskreno mi se ne sviđa kako defanzivno stojimo", rekao je Radovan Pankov za "Meridijan Sport" i dodao: "Mislim da će to da bude ozbiljan problem protiv timova koji su slični ili jači od nas".

Pankov ima zamjerke na trenera Rijeru

Novi trener Crvene zvezde Albert Rijera izgubio je dvije od tri evropske utakmice do sada i uprkos tome dobio je veliku podršku svih u rukovodstvu, na čelu sa Zvezdanom Terzićem, koji je rekao da je meč protiv Lugana bila jedna od najboljih utakmica crveno-bijelih u posljednje vrijeme.

"Ne sviđa mi se taj način na koji trener Rijera igra defanzivu. On praktično pusti protivničke štopere da imaju loptu, insistira da ih špicevi izoluju i sve ostalo je 'čovjek na čovjeka'. To nije savremen fudbal. Gledao sam prvo poluvrijeme protiv Radničkog 1923 i zaslužili smo da izgubimo. Ofanzivno jesmo dobri, vidi se trenerov rukopis, neka ideja u igri, razumijem i to što hoće da ima štopere na kontra nozi. Igrao sam dva puta protiv njegovih ekipa i zanimljivo je to što on hoće, ali mi defanzivno moramo da budemo mnogo bolji. Kako nam neko priđe golu - napravi šansu, a razlog za to je taj što mi se čini kao da igrači na terenu ne znaju šta su im zadaci u određenim zonama, i onda postoji problem oko toga kada i kako da se interveniše. Meni se to nikako ne sviđa, i mislim da ćemo imati probleme u Evropi", rekao je Pankov.

"Rijera da se dozove pameti"

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda već u četvrtak igra još jednu tešku evropsku utakmicu, ovoga puta protiv Kopenhagena u Beogradu: "Nadam se Zvezdinoj pobjedi protiv Kopenhagena, ali za to bi bilo potrebno da se trener dozove pameti i vidi ono što svi vidimo. Bez Saleta Kataija i Miće Ivanića ovaj tim nije isti, i mislim da neko od njih dvojice može da bude heroj u četvrtak. Bilo bi lijepo da pobijedimo i okrenemo situaciju u našu korist", rekao je Pankov.

"Nadam se i što većem broju navijača, iako znam da im to takmičenje nije atraktivno. Tu mislim na istok i zapad, za sjever znam da će biti ispunjen kao i uvijek. Ekipi je potrebna podrška, i nadam se da će nas Marakana nositi do pobjede".

Takođe, Pankov je analizirao zadnju liniju Crvene zvezde koju je najviše kritikovao, prije svega zbog taktičkih zamisli trenera Alberta Rijere: "Imamo kvalitet u posljednjoj liniji, sviđa mi se Lukasen, mada mi je Učena najčistiji štoper u Zvezdi. Najviše tih štoperskih stvari ima u sebi. Gudelj je mlad i perspektivan, i trebalo bi ga istrpiti, pogotovo sad kad smo vidjeli da je bio dobar i u reprezentaciji Srbije. Ipak, najprijatnije iznenađenje mi je Gaštarov. Mislim da može da bude igračina! Polivalentan je, zreo, uopšte ne izgleda kao klinac na terenu. Mislim da je on sljedeća velika prodaja Zvezde i zbog njega mi je krivo što nismo ušli makar u Ligu Evrope, jer bi dostigao mnogo veću cijenu i tako pomogao klubu. Liga konferencije nije ni blizu Lige Evrope, to je ogromna razlika u kvalitetu. Igrao sam oba takmičenja pa znam da Liga konferencije tek od osmine finala kreće u smislu ozbiljnijih protivnika, a do tada ćeš teže utakmice imati u Superligi. Realno, Zvezda bi sa rezervnim sastavom trebalo da pobjeđuje Inter iz Andore i Iberiju iz Gruzije, i to bukvalno 3:0. Nismo imali sreće sa žrijebom što se tiče Kopenhagena i Trabzona. Protiv Lugana si realno bio favorit i trebalo je da pobijediš. Iskreno sam mislio da će Zvezda osvojiti između 12 i 15 bodova, i proći u prvih osam, ali sad nisam optimista", zaključio je on.

O suspenziji Kataiju i najavama podmlađivanja

Izvor: MN PRESS

Nedavno je Aleksandar Katai bio suspendovan zbog kršenja klupskog pravilnika, tako da nije igrao čak dvije utakmice, dok je takođe kažnjen i novčano zbog čega se digla ozbiljna frka: "Rijera ima veliki kredit u klubu, jer se vjerovatno maksimalno zaštitio u slučaju prijevremenog rastanka, ali nisam nešto oduševljen njim. Fudbalski, kao bivši igrač Crvene zvezde i navijač sam rekao šta mislim, a to je da mi se ne sviđa ta suspenzija Kataija. Sale i ja smo kumovi, ali ovo pričam potpuno objektivno. Finansijsko kažnjavanje podržavam, jer pravila su pravila i ako se prekrše - nije problem. Ali, da ti odstraniš iz ekipe najboljeg igrača Zvezde godinama unazad, i to na dvije utakmice od kojih je jedna izuzetno važna? Bukvalno radiš sam protiv sebe i pokazuješ da nemaš socijalnu inteligenciju. Ne znam da li je to ludost ili neka sujeta, ali ne podržavam potez. Sa Saletom sam dugo igrao i znam da nikada nikom nije napravio problem što se tiče trenera. On može samo da ti pomogne, i pokazuje to godinama. Evo, ja čvrsto stojim iza mišljenja da bi sa Kataijem pobijedili Lugano, da je dobio šansu u posljednjih 15, 20 minuta - ne bi se desilo da onako izgubimo".

Priča se sve više o odlascima veterana i "spremanje Crvene zvezde" za život poslije Kataija i Ivanića, tako da bi od ljeta 2027. godine ekipa trebalo drugačije da izgleda.

"Mislim za sebe da sam dovoljno iskusan da mogu da kažem da su igrači poput Kataija i Ivanića dragocjeni svakoj ekipi. Ti nemaš puno takvih igrača, ne samo u Srbiji, već i u Evropi. To su igrači koji ti naprave razliku, jer ti kada kao Zvezda nekog gurneš u niski blok, oni jednim potezom riješe utakmicu. Znaju to i Terzić, Marin i Mrkela čim su Sale i Mića toliko dugo u klubu. Mislim da su dokle god prave razliku - potrebni Zvezdi. Naravno da će jednog dana morati da dođe do rastanka, ali to bi trebalo da bude bezbolno, i postepeno. Svakako mislim da će Zvezda teško naći zamjene za njih", zaključio je on.

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(MONDO)

Nedavno je Aleksandar Katai bio suspendovan zbo