Krunićevih 100 u Zvezdi: Na "Marakani" postao ključan igrač šampiona

Na utakmici protiv Kopenhagena, Rade Krunić će dobiti dres sa brojem 100, čime se obilježava njegov dugovječan boravak u klubu i ogroman doprinos uspjesima Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u četvrtak od 18.45 časova ekipu Kopenhagena u okviru drugog kola Konferencijske lige, a prije početka meča "crveno-bijeli" će Radetu Kruniću (33) uručiti dres sa brojem 100 povodom jubileja.

"Zvezdaši će imati priliku da pozdrave Krunića, koji je na utakmici protiv Radničkog iz Kragujevca zabilježio 100. nastup. Povodom velikog jubileja Kruniću će na meču sa danskim timom biti uručen dres sa brojem 100", navodi se na sajtu beogradskog kluba.

Krunić je proglašen za najboljeg sportistu Sportskog društva Crvena zvezda za 2025, kao i za najboljeg fudbalera.

"Dječački san za Krunića postao je stvarnost 2024. godine, kada je stigao na Marakanu i obukao dres Crvene zvezde. Od tada je svojim partijama, borbenošću i posvećenošću pokazao da je dostojan crveno-bijelih boja, zbog čega je brzo postao jedan od miljenika navijača. Do sada je zabilježio 102 nastupa i 10 golova, uz prepoznatljivu borbenost i želju da u svakoj utakmici doprinese uspjehu tima", saopštila je Zvezda.

Lugano pokazao koliko Krunić znači Zvezdi

Od trenutka u kojem je Rade Krunić na gostovanju Luganu napustio teren u 82. minutu, igra crveno-bijelih se potpuno raspala i doživjela je poraz. U pet minuta bez svog najboljeg igrača u Švajcarskoj Zvezda je primila dva gola i doživjela neuspjeh na startu Konferencijske lige - 3:2.

Pogledajte kako je Krunić pogodio u Švajcarskoj:

Rade Krunić dao gol na Lugano Zvezda Izvor: YouTube/TV Arena sport

Poslije meča, Krunić je bio potišten i vidjelo se koliko mu je teško pao negativan početak Konferencijske lige.

"Pa, iskreno, nisam pametan. Mislim da smo generalno kontrolisali cijeli meč. Iako smo imali nekih jednostavnih rješenja gdje smo griješili. Mislim da je utakmica bila stvorena za nas, da kontrolišemo igru. Odlično smo to radili, uživao sam dok smo igrali na taj način, bilo je lijepo igrati danas... Ta posljednja trećina terena, nešto je falilo. Shvatićemo gdje možemo da se poboljšamo", rekao je on, razmišljajući unaprijed o Kopenhagenu na "Marakani" ovog četvrtka.