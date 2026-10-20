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Zvezdina noć na Parkenu nikad neće izblijediti: "Boaći, Borjan i penali, to se zauvijek pamti"

Zvezdina noć na Parkenu nikad neće izblijediti: "Boaći, Borjan i penali, to se zauvijek pamti"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Marko Marin se priseća nezaboravne pobede Zvezde protiv Kopenhagena iz 2017. godine, koja se pamti po penal seriji i sjajnim odbranama Borjana.

Marko Marin o utakmici Crvene zvezde i Kopenhagena Izvor: MN PRESS

Tehnički direktor Crvene zvezdeMarko Marin rekao je danas da uz punu "Marakanu" i pravu zvezdašku energiju ekipa može da savlada Kopenhagen u četvrtak i stigne do nove evropske pobjede.

Crvenu zvezdu u četvrtak, 22. oktobra u 18 časova i 45 minuta očekuje duel sa danskim Kopenhagenom u okviru drugog kola Konferencijske lige. Avgusta 2019. godine Zvezda je poslije penala eliminisala Kopenhagen u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a Marin je tad bio igrač Zvezde i njen lider na terenu stadiona "Parken" u Kopenhagenu

"Utakmice sa Kopenhagenom uvijek nas podsjete na gostovanje u Danskoj, koje nam je svima ostalo u sjećanju. To je jedno lijepo iskustvo koje se ne zaboravlja i zbog kojeg se svaki novi susret sa njima dočekuje sa posebnim emocijama. Bio je ogroman pritisak, ali smo od prvog minuta vjerovali da ćemo se plasirati u plej-of. Kod gola se otvorio prostor, poslao sam loptu Boaćiju na drugu stativu i on je to sjajno iskoristio", prisjetio se Marin, a prenosi klupski sajt.

Pogledajte taj gol:

Gol Ričmonda Boaćija protiv Kopenhagena
Izvor: YouTube/MONDO portal

"Borjan bio jedan od junaka"

Nije zaboravio Marin detalje sa te utakmice.

"Poslije crvenog kartona Milunovića nije bilo lako, ali smo uspjeli da obezbijedimo jedanaesterce i na kraju u istorijskoj penal seriji slavimo. Posebne pohvale zaslužuje Borjan, koji je bio jedan od junaka utakmice. Sjajnim odbranama u penal seriji dao je veliki doprinos istorijskoj pobjedi Zvezde. Takve utakmice se pamte cijelog života i najbolje pokazuju snagu Crvene zvezde", istakao je Marin.

Marko Marin sada je tehnički direktor Zvezde i dobro je svjestan kvaliteta narednog rivala.

"Kopenhagen je organizovan i stabilan klub sa velikim evropskim iskustvom, kao i redovan učesnik grupnih faza. Znamo kako igraju i svjesni smo da nas čeka težak i zahtjevan meč protiv kvalitetnog protivnika, ali vjerujemo da možemo da nametnemo ritam i ostvarimo dobar rezultat. U ovakvim utakmicama detalji odlučuju, zato je važno da budemo fokusirani tokom svih devedeset minuta", naveo je Marin.

"Znamo šta Marakani znači"

Za kraj je Marin imao i poruku za navijače.

"Znamo svi šta 'Marakana' znači u evropskim okvirima i koliko je teško svakom protivniku kad kroči na naš stadion. Kao igrač sam doživio tu nevjerovatnu energiju sa tribina koja vam daje snagu i kad djeluje da je ponestalo, a danas sa ove pozicije vidim koliko našim momcima znači ta podrška. Navijači su naš dvanaesti igrač i prepoznaju svaki važan momenat. Pozivam sve zvezdaše da dođu 22. oktobra, da ispune tribine 'Marakane' i naprave atmosferu kakvu samo oni umiju. Uz punu 'Marakanu' i pravu zvezdašku energiju uvjeren sam da možemo do još jedne velike evropske pobjede", zaključio je Marin.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Kopenhagen Konferencijska liga Marko Marin

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