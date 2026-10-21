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Trener Kopenhagena: "Zvezda je veliki klub sa tradicijom i posebnim navijačima"

Trener Kopenhagena: "Zvezda je veliki klub sa tradicijom i posebnim navijačima"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Trener Kopenhagena Bo Svenson ističe težak zadatak protiv Crvene zvezde, poznate po tradiciji i snažnom domaćem terenu.

Trener Kopenhagena o utakmici protiv Crvene zvezde Izvor: Vitalii Vitleo/Shutterstock

Trener fudbalera Kopenhagena Bo Svenson izjavio je večeras pred utakmicu drugog kola Konferencijske lige da su u danskom klubu upoznati sa veličinom i tradicijom Crvene zvezde i dodao da je pred njegovom ekipom težak zadatak.

Fudbaleri Kopenhagena gostovaće u četvrtak od 18.45 časova Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić".

"Pratili smo Zvezdu, poznajem trenera Rijeru, koji je radio u Bundesligi. Znamo da je to veliki klub sa tradicijom, njihov stadion i navijači su posebni. Oni su poznati po tome što bolje igraju na svom terenu nego u gostima, a to će biti dodatni izazov. Jasno nam je šta nas čeka, pred nama veliki i težak zadatak", rekao je Svenson na konferenciji za novinare.

"Ne mogu da poredim ovu utakmicu sa onom protiv Brage"

On je naveo da će njegova ekipa biti oprezna i svjesna opasnosti koje prijete od Zvezdinih fudbalera.

"Očekujemo da probaju da izvrše pritisak na nas. Imali su razočaravajući rezultat u prvoj utakmici i pod pritiskom su zbog tabele. Oni zato moraju da izađu i pobijede na ovom meču. Verujem da će tako izaći i poslati poruku od samog početka. Ne mogu da poredim ovu utakmicu sa onom protiv Brage", poručio je Svenson.

Kopenhagen je prošle nedjelje u prvom kolu Konferencijske lige pobijedio Bragu sa 3:0, dok je Zvezda poražena od Lugana rezultatom 3:2.

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Tagovi

Kopenhagen fudbal FK Crvena zvezda Konferencijska liga Bo Svenson treneri

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