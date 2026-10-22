Trener Crvene zvezde, Albert Rijera, nije zabrinut zbog remija sa Kopenhagenom, ističući da je neophodno da njegov tim koristi prilike, a ne samo da ih stvara.

Izvor: TV Arena sport

Trener Crvene zvezde Albert Rijera nije zabrinut zbog ispuštene pobjede protiv Kopenhagena (2:2), u meču u kojem je danski tim na "Marakani" imao zicer u posljednjem trenutku sudijske nadoknade.

Španac je rekao da je njegova odgovornost na tome da Zvezda stvara šanse, ali da je potrebno da ih i koristi.

"Stvar je u tome da treba postići golove, biti efikasan, ako niste efikasni, nećete pobijediti. I to je to. Moja odgovornost je da stvorimo šanse, naš tim stvara šanse, više od protivnika. Primili smo malo, jedan gol sa 30 metara i jedan autogol, to može da se dogodi. Potrebno je da stvorimo šanse. Bio bih zabrinut da nismo stvorili šanse, ali jesmo. Ako budemo igrali ovako, pobjeđivaćemo mnogo, ali morate da bude efikasni u šansama", rekao je Rijera za TV Arena sport.

Vidi opis Albert Rijera: Bio bih zabrinut da nije bilo šansi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Zvezda poslije poraza od Lugana i remija protiv Kopenhagena ima osvojeni bod u uvodna dva kola, a u sljedećem kolu Konferencijske lige dočekaće Inter Eskaldes iz Andore.

Bonus video: Autogol Mateja Gaštarova na Zvezda - Kopenhagen

Pogledajte 01:14 Matej Gaštarov dao autogol na Zvezda Kopenhagen Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)