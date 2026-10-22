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Albert Rijera: Bio bih zabrinut da nije bilo šansi

Albert Rijera: Bio bih zabrinut da nije bilo šansi

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Trener Crvene zvezde, Albert Rijera, nije zabrinut zbog remija sa Kopenhagenom, ističući da je neophodno da njegov tim koristi prilike, a ne samo da ih stvara.

albert rijera nisam zabrinut moje je da stvaramo sanse Izvor: TV Arena sport

Trener Crvene zvezde Albert Rijera nije zabrinut zbog ispuštene pobjede protiv Kopenhagena (2:2), u meču u kojem je danski tim na "Marakani" imao zicer u posljednjem trenutku sudijske nadoknade.

Španac je rekao da je njegova odgovornost na tome da Zvezda stvara šanse, ali da je potrebno da ih i koristi.

"Stvar je u tome da treba postići golove, biti efikasan, ako niste efikasni, nećete pobijediti. I to je to. Moja odgovornost je da stvorimo šanse, naš tim stvara šanse, više od protivnika. Primili smo malo, jedan gol sa 30 metara i jedan autogol, to može da se dogodi. Potrebno je da stvorimo šanse. Bio bih zabrinut da nismo stvorili šanse, ali jesmo. Ako budemo igrali ovako, pobjeđivaćemo mnogo, ali morate da bude efikasni u šansama", rekao je Rijera za TV Arena sport.

Zvezda poslije poraza od Lugana i remija protiv Kopenhagena ima osvojeni bod u uvodna dva kola, a u sljedećem kolu Konferencijske lige dočekaće Inter Eskaldes iz Andore.

Bonus video: Autogol Mateja Gaštarova na Zvezda - Kopenhagen 

Pogledajte

01:14
Matej Gaštarov dao autogol na Zvezda Kopenhagen
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

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Tagovi

Albert Rijera FK Crvena zvezda

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