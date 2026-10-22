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Gaštarov dao autogol i kleknuo od šoka: Golman Zvezde odmah pritrčao da ga tješi

Gaštarov dao autogol i kleknuo od šoka: Golman Zvezde odmah pritrčao da ga tješi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Matej Gaštarov je na utakmici Crvene zvezde protiv Kopenhagena postigao autogol, zbunivši svog golmana. Pogledajte kako je reagovao.

Matej Gaštarov postigao autogol Izvor: TV Arena sport/screenshot

Mladi fudbaler Crvene zvezde Matej Gaštarov (19) dao je autogol u utakmici protiv Kopenhagena na "Marakani", prebacivši svog golmana Mateusa u pokušaju da nogom izbije loptu. Makedonac se uhvatio za glavu i kleknuo na teren čim je shvatio šta je uradio.

Pogledajte.

Pogledajte

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Matej Gaštarov dao autogol na Zvezda Kopenhagen
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Trener crveno-bijelih Albert Rijera ponovo je pružio Gaštarovu priliku od početka utakmice, "ponovivši" sastav iz meča protiv Lugana prošle nedjelje. U toj formaciji, Gaštarov je postavljen na štopera i sa tog mjesta se zbunio i poslao loptu u sopstvenu mrežu na "Marakani".

Saigrači i svi sa klupe skočili su ka Gaštarovu, sa željom da mu pomognu da se što prije "podigne" i da ostavi za sobom veliki kiks iz 34. minuta utakmice protiv Kopenhagena.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Kopenhagen Konferencijska liga Matej Gaštarov

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