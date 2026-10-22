logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Golčine Crvene zvezde za preokret: Sijevnuo Elšnik, Kostov pokazao magiju

Golčine Crvene zvezde za preokret: Sijevnuo Elšnik, Kostov pokazao magiju

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda je uspela da sa dva spektakularna pogotka preokrene u prvom poluvremenu meča sa Kopenhagenom u Ligi konferencija.

golovi elsnika i kostova kopenhagenu Izvor: Arenasport/printscreen

Crvena zvezda je dozvolila ekipi Kopenhagena da povede na "Marakani" u 2. kolu Konfererencijske lige poslije nestvarnog autogola Mateja Gaštarova, a onda je sa golčinama Crvena zvezda uspjela da preokrene.

Nakon tog kobnog 29. minuta kada je MatejGaštarov pogodio sopstvenu mrežu vidjeli smo tranziciju Crvene zvezde, a Vladimir Lučić je dobro uvidio da je Elšnik u naletu, ostavio je loptu svom saigraču i uradio pravu stvar.

Vidjeli smo da je naletio Elšnik na 20 metara, on je samo jednim dodirom smirio loptu i poslao je u gornji ugao gola Kopenhagema. Ramaj nije mogao ništa, samo je svojom paradom uljepšao pogodak!

Timi Maks Elšnik golčina Kopenhagenu
Izvor: YouTube/Arena sport

Samo nekoliko minuta kasnije u 41. minutu Vasilije Kostov je postigao svoj pogodak, ovoga puta na asistenciju Mihajla Ristića. Uspio je da iščačka loptu Ristić rivalima, a vjerovatno nije očekivao da će mu biti zbog toga biti upisana asistencija. 

Kostov je jednim potezom povukao loptu na mjesto gde se spajaju dvije linije šesnaesterca, a onda naciljao u suprotni ugao. Uslijedila je prava magija, uživajte: 

Golčina Vasilija Kostova
Izvor: YouTube/Arena sport

Do poluvremena je mogla Crvena zvezda moga da povede i 3:1, da je Rade Krunić takođe sa distance uspio da savlada Ramaja. Ipak golman gostujućeg tima je ovoga puta paradom skrenuo loptu i sačuvao svoj tim u igri. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:31
Navijači Crvene zvezde protiv Kopenhagena
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Konferencijska liga Kopenhagen Timi Maks Elšnik Vasilije Kostov

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC