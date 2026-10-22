Golčine Crvene zvezde za preokret: Sijevnuo Elšnik, Kostov pokazao magiju

Crvena zvezda je uspela da sa dva spektakularna pogotka preokrene u prvom poluvremenu meča sa Kopenhagenom u Ligi konferencija.

Izvor: Arenasport/printscreen

Crvena zvezda je dozvolila ekipi Kopenhagena da povede na "Marakani" u 2. kolu Konfererencijske lige poslije nestvarnog autogola Mateja Gaštarova, a onda je sa golčinama Crvena zvezda uspjela da preokrene.

Nakon tog kobnog 29. minuta kada je MatejGaštarov pogodio sopstvenu mrežu vidjeli smo tranziciju Crvene zvezde, a Vladimir Lučić je dobro uvidio da je Elšnik u naletu, ostavio je loptu svom saigraču i uradio pravu stvar.

Vidjeli smo da je naletio Elšnik na 20 metara, on je samo jednim dodirom smirio loptu i poslao je u gornji ugao gola Kopenhagema. Ramaj nije mogao ništa, samo je svojom paradom uljepšao pogodak!

Timi Maks Elšnik golčina Kopenhagenu Izvor: YouTube/Arena sport

Samo nekoliko minuta kasnije u 41. minutu Vasilije Kostov je postigao svoj pogodak, ovoga puta na asistenciju Mihajla Ristića. Uspio je da iščačka loptu Ristić rivalima, a vjerovatno nije očekivao da će mu biti zbog toga biti upisana asistencija.

Kostov je jednim potezom povukao loptu na mjesto gde se spajaju dvije linije šesnaesterca, a onda naciljao u suprotni ugao. Uslijedila je prava magija, uživajte:

Golčina Vasilija Kostova Izvor: YouTube/Arena sport

Do poluvremena je mogla Crvena zvezda moga da povede i 3:1, da je Rade Krunić takođe sa distance uspio da savlada Ramaja. Ipak golman gostujućeg tima je ovoga puta paradom skrenuo loptu i sačuvao svoj tim u igri.

(MONDO)

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