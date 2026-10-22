Timi Maks Elšnik bio je vrlo kritičan prema sebi i svojim saigračima poslije remija sa Kopenhagenom u Konferencijskoj ligi.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Timi Maks Elšnik je dao spektakularan pogodak na meču Crvene zvezde i Kopenhagena u Konferencijskoj ligi, a nakon utakmice kritikovao je sebe i svoj tim. Crvena zvezda je remizirala 2:2 (2:1), a prema mišljenju svog veziste moglo je i moralo to mnogo bolje. Kao i protiv Lugana, ponovo je Zvezda rivalu jeftino poklonila bodove.

"Dosta slična slika, s tim što utakmicu nismo izgubili, ali emocije i osjećaji su dosta slični. Ne da smo zaslužili više, ali da smo imali više u svojoim rukama. Sada je teško komentarisati vruće glave. Gorak ukus u ustima. Lugano, pa danas, ne znam. Možda je to neka mladost, naivnost. Taj pad, ne mogu nikoga da bacim pod autobus. Svi smo krivi, da ne izdržimo do kraja. Ja bih više volio da kada napravimo promjene da dobijemo tu neku energiju sa klupe. To nisam osjećao. Mislim nisu sada ni momci krivi koji su ušli, ali tako je bilo. Ušla je neka nervoza", rekao je Timi Maks Elšnik za "Arenu sport" poslije meča.

Timi Maks Elšnik golčina Kopenhagenu Izvor: YouTube/Arena sport

Mogla je Crvena zvezda u finišu preko Bambe Dijenga da pobijedi, ali nismo vidjeli njegov pogodak. Promašio je nekoliko šansi u finišu.

"Ali opet imali smo neke situacije naprijed sa njima, da završimo utakmicu. Nažalost Bamba nije uspio da zakuca ono glavom. Ništa, idemo dalje. Kopenhagen znamo da je dobra ekipa, dobro smo se nosili sa njima."

Lugano i Kopenhagen, ista priča

Vidi opis Timi Maks Elšnik: "Nisu ti momci krivi, ali gdje je energija?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Upitan je Timi Maks Elšnik da uporedi ovaj meč sa utakmicom protiv Lugana u prvom kolu.

"Kopenhagen je bio dosta fizički moćniji i mnogo direktniji. Dosta dugih lopti na napadača od 2 metra koji je jak, snažan, sličan profil kao Marko Arnautović. Nisu htjeli da rizikuju, a Lugano je htio uz posjed da nam parira. Mislim da smo se dobro nosili sa njima, dali smo tri gola, ali desilo se šta se desilo Gaštarovu. Nekako mi dajemo uvijek protivniku, vraćamo ga u život. Kako mister kaže dajemo im vitamine, vazduh, nepotrebno. Nije to ništa namjerno, desi se u fudbalu. Valjda će i nama da se vrati. Šta, idemo dalje, prvi bod je upisan", završio je on.

Obratio se i Vasilije Kostov

Izvor: MN PRESS

Dao je sjajan gol i Vasilije Kostov na ovom meču. "Kada sam šutnuo vidio sam da je krenula ka golu, ali ne i da je ušla. Odmah sam krenuo da se radujem i ušla je", rekao je on.

Istakao je da se tim mučio sa presingom rivala na startu, a da u finišu nije bilo koncentracije da se završi i dođe do tog trećeg gola koji bi sve promijenio.

"Mislim da je najteže bilo u presingu da izlazimo gore, Tu su nam lako iznosili loptu, ali drugo poluvrijeme smo izašli, uradili šta je do nas i nismo imali nekih grešaka. Slažem se skroz, mogli smo u dosta navrata da postignemo i treći pogodak i da privedemo kraju i da završimo. Nismo imali dosta samopouzdanja, ali i to će da se promijeni", završio je Kostov.

(MONDO)

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