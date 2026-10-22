Albert Rijera je poslije meča sa Kopenhagenom istakao da je Bamba Dijeng promašio nekoliko šansi na meču, ali da ga i dalje podržava i da će biti tu za njega.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda/MN Press

Na konferenciji za medije Alberta Rijere poslije meča sa Kopenhagenom on se osvrnuo između ostalog i na Bambu Dijenga. Nekoliko velikih šansi promašio je prvi napadač crveno-bijelih, ali je Rijera istakao da mu neće zamjeriti na tim promašajima. Mnogo toga je uradio Senegalac u igri, ali nije bio efikasan.

"Ne, to nije problem naravno, Kao trener moja odgovornost je da tim stvara prilike da se pobijedi. Stvarali smo mnogo više šansi od našeg protivnika. Danas je bilo tako kako je bilo. Ali ta riječ nije u mom rječniku, to je nešto što može da se riješi. Bamba je dao sve od sebe, ali to je dio igre.

Jedino što mogu je da ga poljubim, zagrlim, da mu dam podršku, Da mu kažem da će sljedeći put dati gol. Danas nije bio dobar dan za njega, ali za tako nešto nikada ne bih zamjerio igraču. Sada je vrijeme da ga trener podrži. Ritam, brzina, igre to je sve na njima. Zato su oni igrači. Očekjem da mogu da budu bolji, ali ovo može da se promijeni", rekao je Albert Rijera.

"Meni su najbitniji igrači, da se dobro osjećaju"

Vidi opis Albert Rijera: Nikad mu neću zamjeriti, mogu samo da ga poljubim Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Istakao je španski stručnjak i da je njegovim igračima potrebna podrška u nastavku evropske i domaće sezone.

"Naravno da želimo da pobijedimo, zbog toga treniramo. Imamo dobre zamisli, posvećenost... Ponekad kažem da imamo problem ako se koncentrišemo samo na pobjedu, a ne i kako da stignemo. Sada smo u jednom procesu. Moram da izaberem igrače koji nam pomažu da pobijedimo. Treba nam pozitivnost, da budemo smireni. Imamo samo jedan bod, trebalo bi da imamo više. Ne razmišljamo o prošlosti, tako nećemo naprijed. Treba biti pozitivan. Treba prenijeti taj osjećaj. Danas nije bila najbolja atmosfera. Meni nije potrebna podrška, ali igračima je potrebna - vrlo su mladi, nemaju moje godine i iskustvo. Nemam problem zbog kritika o meni, ali mi je bitno šta se priča o igračima. Želim da osjećaju podršku, da dobijaju pomoć. Meni su najbitniji igrači, da se oni osjećaju dobro. Za mene je bitniji način na koji dolazimo do pobjede", rekao je Rijera.

(MONDO)

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