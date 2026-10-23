Crvena zvezda ima 85,5% šansi za prolaz u narednu fazu Konferencijske lige, uprkos samo jednom osvojenom bodu do sada.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda osvojila je samo jedan bod u prve dvije utakmice ligaške faze Konferencijske lige. Nakon poraza u Luganu (3:2), Zvezda je remizirala sa Kopenhagenom (2:2) i to znači da se u ovom trenutku nalazi na 22. poziciji na tabeli, dva mjesta iznad crte koja vodi u nastavak takmičenja.

Međutim, Zvezda ne treba pretjerano da brine pošto prema prognozi "superkompjutera" gotovo sigurno prolazi u narednu fazu, makar joj je sigurno doigravanje koje će izboriti ekipe od 9. do 24. mjesta na tabeli.

UECL projections after MD2 In Top 8: Lugano STVV Out of Top 8: Freiburg Gent Top 24: no changes Full team-level projections available in our app at https://t.co/9HzDcInnfj https://t.co/lKf0HvAWdr — Football Meets Data (@fmeetsdata)October 22, 2026



Kako je objavio specijalizovani profil "Football Meets Data", Crvena zvezda ima 85,5 odsto šansi da prođe dalje i trenutno joj se daje 17. mjesto na tabeli. Očekuje se da će osvojiti oko devet bodova, što pak nije dovoljno za TOP8 i direktan prolaz. Da bi Zvezda bila među osam najboljih timova u Konferencijske lige, šanse su joj samo 10,5 odsto, procjenjuje analiza.

Albert Rijera još veći optimista

Vidi opis "Superkompjuter" vjeruje u Crvenu zvezdu skoro kao Albert Rijera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

"Za koliko bodova igramo, još 12? I plus jedan, to je 13. Ako pobijedimo sve, bićemo u prvih 5. Imamo iskustva sa šest, sedam poena. Bolje je biti u prvih osam, ali možemo da se kvalifikujemo. Moramo da pobjeđujemo na domaćem terenu", rekao je poslije meča vrlo optimistično trener Crvene zvezde Albert Rijera koji je zadovoljan viđenim.

"Nadamo se da smo daleko od najboljeg performansa. Napredujemo. Moramo da imamo više opcija za prilazak opasnoj zoni. Svaka utakmica traži nešto drugo. Oni su danas čekali više u 5-4-1, pa je bilo potrebno da šutiramo iz daljine. Siguran sam da je ovo terapija za mnoge od nas. Ako Bamba Dijeng postigne gol, da li biste postavili ista pitanja? Pa, to je jedna akcija. Kao treneru, ne mogu samo da razmišljam o tome. Ja tako vidim fudbal. Volio bih da je Bamba dao gol. Imamo jedan bod, ali na ovaj način ćemo pobjeđivati, nećemo uvijek imati penale, crvene kartone, autogole... Sigurno se neće desiti svaki put. Zaslužujemo da pobijedimo. Dosta se trude i vrijedno rade", zaključio je Rijera.

S kim još igra Zvezda?

1. kolo - 15.10.2026. Lugano - Crvena zvezda (3:2)

2. kolo - 22.10.2026. Crvena zvezda - Kopenhagen (2:2)

3. kolo - 05.11.2026. Crvena zvezda - Inter Eskaldes (18:45)

4. kolo - 26.11.2026. Gent - Crvena zvezda (21:00)

5. kolo - 10.12.2026. Iberija - Crvena zvezda (18:45)

6. kolo - 17.12.2026. Crvena zvezda - Trabzonspor (21:00)

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:14 Matej Gaštarov dao autogol na Zvezda Kopenhagen Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)