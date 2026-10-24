Rade Krunić: "Ljudi se još hvataju za moj kiks protiv Intera, a mnogo griješe"

Rade Krunić povodom 100. meča u Zvezdi govorio o svojim usponima, padovima, ostvarenim i neostvarenim željama na "Marakani".

Izvor: Tommaso Fimiano / Gonzales Photo / Profimedia

Stub igre Crvene zvezde, pouzdani vezista Rade Krunić stigao je do 100. meča u crveno-bijelom dresu i tim povodom dosad najiskrenije govorio o svojim usponima, padovima, ostvarenim i neostvarenim željama na "Marakani".

Da li je Zvezda onakva kakvom ju je zamišljao pri dolasku?

"Iskreno, veća je od toga. Naravno da sam očekivao veliki klub i velike ambicije, velike zahtjeve, veliki pritisak.... Pritisak je onaj koji sam očekivao, a ambicije su mnogo veće nego što sam ranije imao mišljenje. I mislim da je to dobro za ovaj klub. Vjerujem da je to odlično, da nas gura naprijed, da napredujemo, da više radimo. I to je sjajna stvar za navijače Zvezde, za zvezdašku populaciju - jer pretendujemo da uvijek budemo što bolji, konkurentniji u Evropi i da, naravno, osvajamo titule", rekao je Krunić.

Krunićev period navikavanja na Zvezdu nije išao lako. Stigao je iz Fenerbahčea i "tražio" se u početnom periodu, bilo je i grešaka poput one protiv Intera, bilo je i glasnih kritika na njegov račun..

"Sa jedne strane nije mi bilo teško to što govorimo isti jezik, što je Zvezda klub koji volim i u kojem poznajem dosta igrača. Znao sam njenu bukvalno čitavu istoriju i sve o njoj, ali naravno da je bilo malo teže u smislu navikavanja na ligu i na to da je sve drugačije. I sam sam imao dosta turbulencija u tom periodu, prije svega jer sam bukvalno u godinu dana promijenio tri kluba, iako sam prije toga u devet godina promijenio samo jedan. Iz tog ugla mi sigurno nije bilo lako, ali vremenom sam postajao bolji, smireniji i u tome su mi dosta pomogli moji saigrači i stručni štab."

"Ljudi se hvataju za taj Inter"

Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Htio je na tom mjestu jedno Krunić da doda, svjestan da nije igrao odmah dobro i da je bilo i grešaka, poput one na Meaci.

"Da budem iskren, dodao bih jedno, pošto se za mene dosta veže taj period adaptacije i to kako se nisam adaptirao. Mislim da tu ljudi mnogo griješe i da se svi hvataju za taj Inter i grešku, kao i za Benfiku... Mislim da su to stvari koje se dešavaju u fudbalu", rekao je Krunić.

"I baš bih to napomenuo jer ima veze sa utakmicom u Luganu, gdje smo imali dvije greške naših mladih igrača, za koje je normalno da griješe.... Jedna greška ne može da kaže dovoljno o tome koliko je neko uticao na rezultat i koliko je neko dao sebe na terenu. Evo na primjer, Gudelj i Gaštarov su imali te dvije greške, ali i pored toga bili su ubjedljivo najbolji pojedinci na terenu, bar za mene. I mislim da se nekako naša javnost previše hvata za tu jednu stvar, jednu grešku, koja je, naravno, mogla da se desi svima."

"A, sad bih se vratio na to protiv Intera. Smatram da je to jedna od najboljih mojih utakmica, izuzev te greške. Ako uhvatimo sve i sagledamo sve, naravno da greška najviše govori i određuje, ali mislim da treba svi nekako malo objektivnije da gledamo fudbal, da se ne hvatamo samo za promašene šanse, za greške i slično, nego da gledamo fudbal u globalu i ko je koliko uradio dobrih stvari za tim. I onda mislim da će biti lakše i mladima da stasaju, da više napreduju. Biće im lakše da se iskažu kad njihovi navijači i njihova javnost znaju da vrednuju to što oni rade na terenu."

O Elšniku, majstoru Kataiju, "učenju" mladih...

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Sa kojim saigračem se najbolje povezao?

"Najbolju konekciju sam bez sumnje ostvario sa Elšnikom. Od kad sam tu, on je moj partner. Imali smo sjajnih i prelijepih trenutaka, kao i onih tužnih, loših, ali smo uvijek bili tu jedan uz drugog, u mnogo različitih formacija i utakmica - uvijek smo mi bili ti koji su nosili sredinu. Tako je već skoro dvije i po godine i stvarno sam srećan i zbog njega, jer igra u tako dobroj formi."

Ko je najveći majstor u ekipi?

"Pa, majstor... Sad je teško to odrediti. To su mi nekako Sale (Katai) i Mića (Ivanić), stavljam ih u isti koš, iskreno. A sada, ako me pitaš baš ko je 'majstor', rekao bih Sale, jer on je igrač poteza i mislim da on na ovim terenima nije viđen takav majstor godinama unazad. Da se ne naljuti neko od ostalih, ali ako pričamo o majstorstvu, mislim da je on bez sumnje u tom segmentu najbolji."

Mlađi saigrači naglašavaju koliko im znači Krunićev savjet, njegovo vođstvo, liderstvo...

"Iskreno, jako sam počastvovan njihovim riječima. I ja to takođe pratim, vidim da pričaju o tome, ali to nije stvar koju namjerno radim, već dolazi priradno. Jednostavno, sam od sebe želim da pomognem mladima, a uz to što njima pomažem, pružam pomoć i timu, što je na kraju i najbitnije."

"Prema mom mišljenju, ako nam je trener nešto traži, a neki igrač to ne uradi, onda sam ja taj koji će da igračima ukaže na to šta je trener htio i da ih ispravim u tim stvarima. I naravno, prija mi kad tako lijepo pričaju o meni. Stvarno mi je drago da mogu da utičem na nekoga i da pomognem."

"Pamtim Leh, ali Štutgart je ipak ispred"

Da li može da izdvoji jedan meč Zvezde koji je odigrao posebno dobro?

"Pa, iskreno, nemam neku sad posebnu. Možda, eto, taj Leh, gdje sam dao 2 gola. Naravno da je to specifična utakmica za mene, jer ne dajem mnogo golova generalno, pa je onako, da kažem, posebna. Ipak, s obzirom na da na kraju nismo ostvarili cilj i ušli u Ligu šampiona, onda i nije toliko značajna za mene."

"Zato ću reći možda taj Štutgart, jer je bila istorijska pobjeda i istorijski rezultat za Zvezdu. Pobijediti jednu takvu ekipu, jednu od najboljih ekipa u Njemačkoj, sa 5:1, mislim da ipak nije lako i vjerujem da će ostati upisano u istoriji kluba. Naravno, mnogo je utakmica bilo, brzo se zaborave."

Koji je najdraži gol Radeta Krunića u Zvezdi?

"Još nisam gol postigao na derbiju, taj bi sigurno bio najdraži. A ovako ću reći taj Štutgart, gol je u Evropi i ne mogu da isto cijenim gol u Ligi šampiona za rezultatsku prednost i golove u prvenstvu gdje vodimo 3:0 i gdje pobijedimo 'lako', da kažem."

Krunića boli što nije ušao u Ligu šampiona

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Kada je osjetio najveću emociju u Zvezdi?

"Ličnu emociju? Definitivno su to derbi utakmice, za mene, iskreno. Nažalost, otkad sam ovdje nisam uspio da izborim Ligu šampiona, došao sam da je igram kad su je moje kolege već izborile. Već imam dva neuspješna pokušaja i to mi je onako bio jako loš trenutak, jako teška emocija, teške emocije sam imao".

"Sa druge strane, osjetio sam se ponosno kada smo odigrali protiv Lila tamo, nosio sam kapitensku traku i stvarno smo bili na visini zadatka, presrećni. Mislim da su ti derbiji jako emotivni i da su na mene imali poseban uticaj. Možda bih posebno napomenuo ovaj derbi kada smo pobijedili prošle sezone 3:0, kad je bilo 'plus 1' za njih, ako se dobro sjećam, poslije zimske pauze."

Šta još želi da ostvari u Zvezdi?

"Gol u derbiju mi je želja, ali naravno da su mi veće želje kolektivni i timski suspesi. Taj gol je samo šlag na torti. Najbitnije mi je da nastavimo da osvajamo titule, jer je to za nas trenutno obaveza, jer imamo ubjedljivo najbolji igrački kadar i najbolji tim. I naravno, možda eto i ja uspijem da se plasiram u Ligu šampiona, da time obradujemo naše navijače. Dakle, neka bude prva želja taj plasman u Ligu šampiona, pored onoga što je naša prva obaveza - osvajanje titule."

Imao je poruku Rade Krunić i za navijače.

"Od navijača sam uvijek osjećao ogromnu podršku, čak i na početku, gdje sam pominjao moje greške i ostalo. Uvijek sam tu podršku osjećao, iako sam medijski bio malo osporavan, što je normalno. Ipak, od navijača sam uvijek osjećao podršku i uvijek sam osjećao da cijene tu moju posvećenost i požrtvovanost da pomognem timu. Možda nekad i nisam igrao odlično i nisam možda pružao svoje najbolje partije, ali moja želja za pobjedom i timskim uspjehom nikad nije izostajala. I drago mi je da to navijači cijene i mislim da to svaki navijač na svijetu cijeni najviše, to kako se neko ophodi prema njihovom klubu, koliko poštuje taj klub, koliko voli taj klub."

"Ja to stvarno sve radim, i tako da znam da oni to najviše cijene i poštuju kod mene, taj moj odnos. I naravno, na kraju krajeva, ja sam kao i oni - navijač Crvene zvezde, a to što sam i njen igrač donosi mi samo još veću odgovornost", završio je u svom zrelom i staloženom stilu Rade Krunić.

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