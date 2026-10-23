Trener Crvene zvezde Albert Rijera na evropskim mečevima nastavlja proces sklanjanja Mirka Ivanića, Aleksandra Kataija i Marka Arnautovića iz tima.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su sa Kopenhagenom (2:2) u drugom kolu ligaške faze Lige konferencije. Iako su po svemu viđenom na terenu stadiona "Rajko Mitić" bili bolji rival od danskog predstavnika, u posljednjih dvadesetak minuta nisu bili blizu pobjede.

Navijači Zvezde tada su očekivali na terenu kapitena Mirka Ivanića, svog miljenika Aleksandra Kataija ili najiskusnijeg Marka Arnautovića, ali... Albert Rijera zadovoljan je načinom na koji je njegov tim igrao. Ka pomenutoj trojici na klupi za rezerve nije ni pogledao. To je jači utisak od Zvezdinog evropskog remija.

Vidi opis Rijerina poruka o Zvezdi nikad jasnija: Ivanić, Katai, Arnautović - može samo u Superligi Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Ako do sada nisu imali potvrdu da su postali rezervne opcije u Crvenoj zvezdi, sinoć je trojici projektovanih nosilaca Zvezdine igre postalo jasno da su u drugom planu. Albert Rijera je prvu promjenu napravio u 62. minutu meča i tada je umjesto Tomaša Hendela uveo Mohameda Čama, a nakon primljenog gola u 70. minutu sačekao je čak 14 minuta prije nego što je na teren poslao Mohameda Abu Fanija i Loizosa Loizua. Preostale dvije izmjene nije iskoristio, iako je njegovom timu bio potreban pogodak.

Kakvu minutažu imaju Zvezdini senatori?

Meč Crvene zvezde protiv Kopenhagena bio je četvrti koji Albert Rijera vodi na evropskoj sceni i prvi na kojem nijedan od trojice pomenutih igrača nije dobio ni minut na terenu. Pošto španski stručnjak često priča o procesu i približavanju tima svojim idejama, a zadovoljan je kako teče napredak, očigledno je i taj podatak pokazatelj da se na Ivanića, Kataija i Arnautovića ne računa previše ozbiljno. Osim, možda, da povremeno rješavaju mečeve u Superligi Srbije.

Na utakmici protiv Viktorije u Beogradu Ivanić i Arnautović su odigrali po 72 minuta, a Katai je zamijenio upravo Zvezdinog kapitena. Prva dva gola na meču postigao je Mirko Ivanić, a treći je bio djelo Aleksandra Kataija koji je pogodio sa penala.

Vidi opis Rijerina poruka o Zvezdi nikad jasnija: Ivanić, Katai, Arnautović - može samo u Superligi Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Za revanš u Plzenju ponovo su se u startnoj postavi našli Ivanić i Arnautović. Kapiten Crvene zvezde odigrao je 60 minuta, a najiskusniji igrač tima bio je u igri do 67. minuta meča. Aleksandar Katai nije ulazio u igru.

Na meču u Luganu prije osam dana igrao je samo Marko Arnautović. On je umjesto Bambe Dijenga ušao u 81. minutu utakmice. Mirko Ivanić nije bio u konkurenciji za tim zbog povrede, a Aleksandar Katai zbog interne suspenzije koju mu je odredio baš Rijera.

Kao što smo već rekli, sva trojica iskusnih fudbalera meč protiv Kopenhagena u Beogradu odgledali su sa klupe za rezervne igrače.

Ništa od izmjene pozicija za poziciju i zamjene Dijenga Arnautovićem, nije se probalo sa daleko ofanzivnijim Ivanićem umjesto Ristića dok se jurio rezultat ili još rizičnijim uvođenjem Kataija umjesto nekog od centralnih veznih fudbalera. Navijači su se uzalud nadali, a igrači shvatali gdje im je mjesto u Rijerinom sistemu.

Kako će Rijera skloniti senatore iz Zvezde?

Španski trener Albert Rijera već duži period priča o tranziciji koju Zvezda mora da prođe. Čelnicima kluba rekao je da nijedan od četiri tima koji su Zvezdu predstavljali u Ligi šampiona prethodnih godina nije bio na nivou tog takmičenja i da su njemu potrebni ova sezona i dva prelazna roka - zimski, pa ljetnji - kako bi napravio ekipu po mjeri tog takmičenja.

Nuspojava tog procesa je "odricanje" od igrača koji su u bliskoj prošlosti bili ili projektovani da budu nosioci igre i prve zvijezde tima. Doprinos Marka Arnautovića na terenu možda nije veliki koliko njegovo ime, ali će vam članovi stručnog štaba ili mladi prvotimci reći da upravo sa njim najviše pričaju o fudbalu.

Vidi opis Rijerina poruka o Zvezdi nikad jasnija: Ivanić, Katai, Arnautović - može samo u Superligi Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Sa druge strane, o doprinosu Mirka Ivanića i Aleksandra Kataija ne treba trošiti riječi. Njih dvojica su, bez ikakvog pretjerivanja, igrači sa najvećom zaostavštinom u dresu Zvezde tokom posljednjih desetak godina. Samo bi još Milan Borjan mogao da se uporedi sa njima.

I baš tu dolazimo do najbitnijeg dijela priče. Navijačima Zvezde bi moglo da se učini kako Ivanić i Katai danas prolaze ono što je Milan Borjan prolazio kod Baraka Bahara. Izraelski stručnjak je stigao u Beograd, pa telefonom nazvao golmana Zvezde, saopštio mu da na njega više ne računa i pokvario mu ljetovanje - rijetke trenutke odmora između dvije sezone.

Za sada je utisak da Rijera prefinjenije "isteruje svoje" u igračkom kadru Crvene zvezde. Ivanić, Katai i Arnautović nisu sklonjeni, ali bi njihova uloga na evropskim mečevima mogla da bude minorna. Sa druge strane, njihov očigledan kvalitet, njihovo iskustvo i njihova rutina u "rješavanju" domaćih protivnika trebalo bi da posluže Rijeri na putu do nove Zvezdine titule.

Da li su dva tima Zvezdino rešenje?

"Ne želim da pričam o igračima koji nisu igrali, samo o onima koji su bili na terenu i davali sve od sebe da pobijedimo", rekao je Rijera nakon meča i dodao: "Izabrao sam ove igrače jer su bili najbolji za danas, kako bismo probali da pobijedimo".

Samo četiri dana ranije starteri protiv Mladosti iz Lučana bili su Aleksandar Katai (gol) i Marko Arnautović (gol), a sa klupe je ušao Mirko Ivanić (asistencija). Gotovo sigurno ćemo ih gledati i na narednom meču u domaćem prvenstvu - u nedjelju protiv OFK Beograda. I neće biti iznenađenje ukoliko se sva trojica nađu u startnoj postavi.

Vidi opis Rijerina poruka o Zvezdi nikad jasnija: Ivanić, Katai, Arnautović - može samo u Superligi Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Zapravo, mečeve protiv Lugana i Kopenhagena počelo je istih 11 fudbalera, dok protiv Lučanaca nijedan od njih nije bio među starterima. Bila je to jasna podjela na dva Zvezdina tima - evropski i superligaški.

Na to će morati da se priviknu fudbaleri koji su u prethodnom periodu bili nedodirljivi u Crvenoj zvezdi. Titula za koju se trenutno bore mogla bi Ivaniću, Kataiju i Arnautoviću da bude draža od svega što su osvojili u karijeri - ukoliko u Rijerinom procesu pronađu sopstveno mjesto, bez "senatorske sujete" koju bi im dio navijača tolerisao.

Bonus video:

Pogledajte 01:14 Matej Gaštarov dao autogol na Zvezda Kopenhagen Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO, Dušan Ninković)