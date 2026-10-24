Trener Crvene zvezde Albert Rijera najavio je promjene pred meč sa OFK Beogradom u Superligi.

Izvor: R.Z./ATAIMAGES

Crvena zvezda će u nedjelju gostovati OFK Beogradu u 13. kolu Superlige (16 časova). Dan ranije je šef struke crveno-bijelih Albert Rijera najavio utakmicu i iznenađenja u ekipi poslije remija sa Kopenhagenom u Ligi nacija.

"Lukasen je i dalje van stroja, još uvijek ne trenira sa ekipom. Više je na terapijama i radi individualno, ali očekujem da će se vratiti za otprilike dvije nedjelje. Dakle, on je i dalje van tima. Abu Fani će propustiti meč zbog kartona. Jutros smo odlučili da poštedimo i Elšnika, osjetio je mali problem sa aduktorom i želimo da ga zaštitimo za ovu utakmicu. Takođe, Gaštarov je jutros došao sa temperaturom, tako da su i njih dvojica van konkurencije za meč", rekao je Rijera.

Vidi opis Albert Rijera najavio promjene u Zvezdi: "Vidjećete neka iznenađenja" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Pričao je o narednom rivalu, analizirao je ekipu samo iz posljednja dva meča.

"Promijenili su trenera, novi šef stručnog štaba ih je predvodio tek u posljednje dvije utakmice. Zbog toga smo analizirali upravo ta dva meča, a ne njihove prethodne utakmice. Tačno je da je ranije to bila ekipa koja je željela da igra fudbal i dominira. Imali su svoju ideju, ali ponekad sama ideja nije dovoljna da bi se osvajali bodovi, pa su se nalazili u donjem dijelu tabele. Sada su, nakon promjena, potpuno promijenili način igre. Analizirali smo ih, ali mislim da je za nas najvažnije da razmišljamo o tome kako ćemo se mi postaviti na utakmici. Imamo jasan plan i kada imamo loptu i kada je nemamo. Međutim, ovo je sada potpuno drugačija ekipa. Analizirali smo njihove posljednje dvije utakmice sa novim trenerom i spremni smo za sutra."

Detaljno je pričao o planu igre rivala i šta očekuje od naredne utakmice.

"Očekujem da će protivnik biti u niskom bloku, jer naš način igre i naša formacija često primoravaju protivnike da se tako postave. Zato moramo da budemo oprezni u tranziciji, odnosno prilikom prelaska iz napada u odbranu, kao i kod kontranapada. Moramo da izbjegavamo greške u prvoj i drugoj zoni. To je ekipa koja igra direktnim loptama prema napadaču. Imaju igrača koji povezuje igru sa napadačem i često koriste duge lopte. Oko njih se nalazi nekoliko igrača, uključujući krilne fudbalere i ofanzivnog veznog, odnosno 'desetku'. Moramo da budemo koncentrisani i spremni za takvu igru. U modernom fudbalu nema mnogo iznenađenja, jer postoji mnogo informacija o protivnicima."

"Vidjećete neka iznenađenja"

Vidi opis Albert Rijera najavio promjene u Zvezdi: "Vidjećete neka iznenađenja" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Najavio je Rijera promjene u rotaciji za duel sa "romantičarima".

"Ipak, mi uvijek pokušavamo da iznenadimo rivala. Sutra ćete vidjeti neka iznenađenja sa naše strane. Kao što uvijek govorim, svaka utakmica je drugačija. Ponekad mijenjam igrače zbog fizičkog stanja, a ponekad zato što određena utakmica zahtijeva nešto drugo. Nekada želim i da vidim koliko su naši igrači fleksibilni i da li mogu da igraju na različitim pozicijama, jer imaju karakteristike koje im to omogućavaju. Ne pokušavam da izmišljam nešto novo, već želim da vidim mogu li igrači da nam pruže ono što nam je potrebno, što nam može koristiti i u budućim utakmicama."

Ne gleda u prošlost, zanima ga samo prvi naredni meč.

"Rotacija će sigurno biti, ali ne mogu da otkrijem koliko, jer ne želimo da protivniku dajemo informacije. Najvažnija je uvijek sljedeća utakmica. Fudbal se igra danas, a ne juče. Ne možemo da živimo od prošlosti. To stalno ponavljam svojim igračima. Sutra ponovo moraju da pokažu kvalitet koji posjeduju. Kao što takođe govorim, fudbal pripada igračima. Oni su ti koji moraju da donesu odluke na terenu, da odigraju posljednji pas, šutiraju i postižu golove. Prenosim im svoje znanje i dajem sve informacije koje su im potrebne na terenu. Međutim, kao i poslije prethodne utakmice, ne smijemo da žalimo samo za propuštenim prilikama."

"Za mene je to najvažnije"

Rijera je istakao šta mu je najvažnije u igri crveno-bijelih.

"Za mene je najvažnije to što stvaramo veliki broj šansi i imamo mnogo prilika da pobijedimo. U prvenstvu trenutno radimo dobar posao. Uopšteno gledano, zadovoljan sam onim što vidim. Stvaramo mnogo prilika, a ako budemo imali bolji dan, postići ćemo više golova iz tih šansi. Nekada će biti tako, a nekada neće. Ipak, igrači su ti koji su glavni akteri i protagonisti na terenu."

Na kraju je pričao o gustom rasporedu i velikom broju utakmica.

"Protivnik ima nedjelju dana da se pripremi za sljedeću utakmicu, dok mi nemamo ni cijela dva dana. Poslije utakmice protiv Kopenhagena, igrači još nisu mentalno usmjereni na naredni meč. To je nešto što i ja zahtijevam od njih. Ne razmišljamo odmah o sljedećoj utakmici, jer je najvažnije da se prvo oporavimo, i fizički i mentalno. Tek drugog dana počinjemo pripremu utakmice. U ovom slučaju, juče smo počeli da razgovaramo o utakmici protiv OFK Beograda, a danas smo već definisali plan igre. Nemamo mnogo vremena, ali ponavljam da veliki klubovi i veliki igrači upravo to žele, da igraju na svaka tri dana, jer to znači da se takmiče u Evropi. To je nešto veoma lijepo. Mislim da u modernom fudbalu, uz odgovarajuću fizičku spremu, možete da igrate na svaka tri dana, ali zato stalno govorim da nemamo samo 14 ili 15 igrača. Imamo 24 igrača, uz još tri golmana, i svi oni moraju da pomognu ekipi. Sutra će nam biti potrebno još nekoliko igrača da nam pomognu da pobijedimo ovu utakmicu", završio je Rijera.

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