Albert Rijera: "Razočaran sam, ali ne i nesrećan - evo zašto"

Trener Crvene zvezde Albert Rijera poslao je moćnu poruku poslije remija sa Kopenhagenom.

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Trener Crvene zvezde Albert Rijera oglasio se na Instagramu, dan nakon remija u Ligi konferencija. Crveno-bijeli su odigrali neriješeno 2:2 na Marakani sa Kopenhagenom, dok su prethodno u prvom kolu poraženi od Lugana. Španski stručnjak je još jednom ponovio da nije nezadovoljan i da je izuzetno ponosan zbog jednog aspekta igre svojih izabranika.

Poenta je da su stvarali više prilika, bili bliže pobedi i da veruje u bolje dane...

"Još jedna evropska noć Neriješen rezultat, samo jedan bod... razočarani, ali ne i nezadovoljni! Igrači su uložili veliki napor, pokušali su sve i odigrali dobro... Za one koji ne znaju šta u našem timu podrazumijevamo pod 'dobrom igrom' - to nije samo 700 dodavanja ili posjed lopte veći od 70%...", naveo je Rijera i dodao:

"Stvaramo više PRILIKA od protivnika, a dozvoljavamo im manje prilika pred našim golom. Logično, uz ovakav pristup, bliži ste pobjedi od protivnika... Pobjeda je sve bliže, nastavite sa dobrom igrom... u igri je još 12 bodova", zaključio je Rijera.

Sa kim još Zvezda igra?

Izabranici Alberta Rijere odigraće još četiri meča, dva na Marakani i dva na gostujućem terenu.