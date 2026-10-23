Albert Rijera: "Razočaran sam, ali ne i nesrećan - evo zašto"

Trener Crvene zvezde Albert Rijera poslao je moćnu poruku poslije remija sa Kopenhagenom.
Trener Crvene zvezde Albert Rijera oglasio se na Instagramu, dan nakon remija u Ligi konferencija. Crveno-bijeli su odigrali neriješeno 2:2 na Marakani sa Kopenhagenom, dok su prethodno u prvom kolu poraženi od Lugana. Španski stručnjak je još jednom ponovio da nije nezadovoljan i da je izuzetno ponosan zbog jednog aspekta igre svojih izabranika.
Poenta je da su stvarali više prilika, bili bliže pobedi i da veruje u bolje dane...
"Još jedna evropska noć Neriješen rezultat, samo jedan bod... razočarani, ali ne i nezadovoljni! Igrači su uložili veliki napor, pokušali su sve i odigrali dobro... Za one koji ne znaju šta u našem timu podrazumijevamo pod 'dobrom igrom' - to nije samo 700 dodavanja ili posjed lopte veći od 70%...", naveo je Rijera i dodao:
"Stvaramo više PRILIKA od protivnika, a dozvoljavamo im manje prilika pred našim golom. Logično, uz ovakav pristup, bliži ste pobjedi od protivnika... Pobjeda je sve bliže, nastavite sa dobrom igrom... u igri je još 12 bodova", zaključio je Rijera.
Sa kim još Zvezda igra?
Izabranici Alberta Rijere odigraće još četiri meča, dva na Marakani i dva na gostujućem terenu.
- 3. kolo - Crvena zvezda – Inter Eskaldes (05.11.2026)
- 4. kolo - Gent - Crvena zvezda (26.11.2026.)
- 5. kolo - Iberija - Crvena zvezda (10.12.2026)
- 6. kolo - Crvena zvezda - Trabzonspor (17.12.2026)