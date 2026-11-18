Vlade Đurović je posle poraza Crvene zvezde od Armanija pričao o problemima koje je primijetio u igri srpskog tima.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda je imala veliku priliku da dođe do pobjede protiv jednog od najlošijih timova u Evroligi. Ali, doživjela je poraz u Milanu od Armanija (91:77). O dešavanjima sa utakmice pričao je Vlade Đurović.

"Zvezda nije dobro počela, ali je drugo poluvrijeme odigrala još gore. Nisu ušli ratnički. Zvezda je šutirala trojke 44 odsto, što je sasvim dobar procenat, bolje od Milana. Gdje je Zvezda izgubila? Pa u skoku, imali su više skokova, 20 ofanzivnih, od toga 16 u prvom poluvremenu, imali su 20 šuteva više. To je nevjerovatno", počeo je Đurović.

Vidi opis Vlade Đurović: "Razočaran sam, nije mi se dopalo kako je Zvezda igrala" Bolmari i Džouns Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: /ipa-agency.net / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Simone Lucarelli/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Sara Angelica/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Simone Lucarelli / IPA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Zvezda je na ovom meču imala čak 18 izgubljenih lopti.

"Drugo, kao cijeli tim Armani je napravio 11 grešaka, a naša četiri beka, Dobrić, Karter, Vajler-Beb i Džouns ukupno 13. Sa toliko grešaka i sa toliko slabim skokom izgubila se utakmica. Nije mi se dopalo kako je Zvezda igrala ni u napadu ni u odbrani."

"Razočarani su svi, pa i ja"

Priznao je Đurović da mu je teško pao poraz Zvezde u Italiji.

"Vidim da smo svi razočarani, i ja sam. Nije ovo utakmica koja će odlučiti sudbinu Zvezde, ima tu još šansi, ali baš sam razočaran. Znao sam da će Armani igrati bolje nego inače, igrali su pametnije, taktički bolje od Zvezde. Džouns je šutirao 4/5 za tri, ali pet grešaka, previše. Uzmimo i primjer Kartera... 21 minut je igrao, ako je igrač tako raspoložen držao bih ga duže, Beb odigrao 20 i nešto minuta ni sa kakvim učinkom."

Konstatovao je Đurović da je Zvezda do sada primala 77 poena u prosjeku, da je Armaniju dozvolila 91, a onda je pričao o partiji Džordana Nvore koji je meč završio sa 9 poena (1/4 za dva, 2/5 za tri, 1/1 sa penala).

"Razmišljam o Nvori, znam psihologiju takvih igrača. Mora da počne u prvoj postavi. Sada igrači ne gledaju to toliko, to ranije nije bilo tako kod velikih strijelaca. Nvora je ušao u momentu kada nije išlo, nema nešto i igre i poena, nije dao nijedan koš i onda se unervozi i to je to. Bolje je da počne sa njim", zaključio je Đurović.

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