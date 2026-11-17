Ibon Navaro je na konferenciji za medije poslije poraza od Armanija pričao i o Čimi Monekeu.

Izvor: MN Press/Printscreen/YouTube/Olimpia Milano TV

Crvena zvezda nije uspjela da pobijedi u Milanu. Izgubila je od Armanija (91:77). Ibon Navaro je pričao poslije meča na konferenciji za medije, a jedna od glavnih tema bio je izostanak Čime Monekea koji je objasnio sa "ima probleme".

"Čestitam Armaniju na pobjedi, mi smo u meč ušli sa previše sumnji, promašili smo neke defanzivne situacije. Nedostatak kontrole na defanzivnom skoku, posebno na obruču. Sve to je imalo uticaj, nedostatak pažnje koji smo imali. U drugom poluvremenu je Armani igrao bolje, agresivnije, posebno u napadu, završavali su napadu u nekoliko sekundi", rekao je Navaro.

Vidi opis Ibon Navaro: "Čima Moneke ima probleme, mora da ih riješi" Bolmari i Džouns Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: /ipa-agency.net / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Simone Lucarelli/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Sara Angelica/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Simone Lucarelli / IPA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Pohvalio je italijanski tim za bolju igru u drugom dijelu i pričao je o greškama svog tima.

"Mi nismo dijelili loptu kako treba, to je uticalo na našu defanzivnu tranziciju i dalo im je dosta otvorenih šuteva. Bolmaro je bio veoma važan sa pogođenim trojkama. Zbog nedostataka smo morali da nađemo igrače koji će napraviti iskorak, nije se to desilo. Probaćemo ponovo u petak u Barseloni."

"Moneke ima probleme, zato nije sa nama"

Vidi opis Ibon Navaro: "Čima Moneke ima probleme, mora da ih riješi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: EK/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Jedno od prvih pitanja bilo je zašto nisu igrali Džared Batler i Čima Moneke.

"Batler je osjetio probleme sa virusom i temperaturom jutros kada se probudio i nismo htjeli da rizikujemo. Čima nije sa nama i nije mogao da igra", odgovorio je Navaro.

I drugo pitanje novinara bilo je za Monekea i da dodatno pojasni zašto nije doputovao sa timom.

"Znate, igrači su osobe i imaju kao i vi i ja, imaju određene probleme. Čima je poseban igrač, važan je za nas. Uvijek nam je dosta pozitivne energije donosio, dobre vibracije. Važan je, potrebno je da bude dobro. Pokušao je, ali mora da popravi neke stvari da bi nam donio tu energiju", zaključio je Navaro.