Mikić upozorava nakon trijumfa Borca m:tel nad Bosnom: "Imamo probleme na kojima moramo da radimo!"

Trener Borca m:tel sumirao je meč sa ekipom iz Visokog, u kojem su crveno-plavi trijumfovali rezultatom 31:26.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Rukometaši Borca m:tel ostvarili su pobjedu u dvorani "Borik" protiv visočke Bosne rezultatom 31:26, a meč je prelomljen tek u posljednjih petnaestak minuta susreta.

Trener Borca m:tel Mirko Mikić istakao je da konačan rezultat ne oslikava u potpunosti dešavanja na parketu te da ekipu u narednom periodu očekuje još mnogo posla.

"Konačan rezultat nije odraz onog što se dešavalo na terenu. Mislim da smo posljednjih petnaestak minuta odbranom prelomili utakmicu u svoju korist. Vratili smo se, što je najvažnije, ali i dalje imamo problema na kojima moramo da radimo", poručeno je Mikić nakon meča.

Poseban oprez u redovima domaćih postojao je zbog ranijeg iskustva iz pripremnog perioda, kada je sarajevski tim slavio protiv Banjalučana.

"Znali smo da je Bosna nezgodna, izgubili smo od njih u pripremnom periodu. Znali smo da će doći rasterećeni jer nemaju šta da izgube u Boriku. Biće nam potrebno još neko vrijeme, a dobra stvar je što igramo u ritmu srijeda-subota. Imaćemo veliki uzorak utakmica da što prije uđemo u formu i vratimo neophodno samopouzdanje."

Iako realizacija šuta nije bila na najvišem nivou, napadački učinak i brza tranzicija donijeli su prevagu.

"Postigli smo 31 gol, to uopšte nije sporno i sasvim je dovoljno. U Boriku rijetko kad možemo izgubiti sa 31 postignutim golom. Nekako smo lošu statistiku kompenzovali istrčavanjem, tako da ćemo i dalje insistirati na tome i pokušati da popravimo šut", zaključio je Mikić.

Predstojećeg vikenda crveno-plavi će biti gosti Goražda u osmom kolu, dok će sljedeće srijede gostovati Konjuhu u zaostalom derbiju druge runde.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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