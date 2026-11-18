Srbija saznala moguće protivnike u baražu za opstanak u Ligi nacija.

Izvor: (AP Photo/Giannis Papanikos)

Mogući protivnici Srbije na žrijebu za baraž za opstanak u Ligi nacija su Slovenija, Bosna i Hercegovina, Mađarska i Republika Irska. Srbija će u petak u podne biti žrijebana kao povlašćena ekipa, uz Dansku, Hrvatsku i Vels.

Raspored "ceduljica" na žrebu nagovijestio je da bismo mogli da gledamo dva derbija bivših jugoslovenskih republika. Pobjednici ovih dvomeča igraće u sezoni 2028/29 u Ligi A Lige nacija, dok će poraženi u "Ligu B".

Podsetimo, Srbija se plasirala u baraž spletom okolnosti, jer je izgubila u svim utakmicama kao i Turska i Češka, koje su direktno eliminisane u "B diviziju", ali su imale lošiju gol-razliku od "orlova".

Utakmice baraža za opstanak biće odigrane u martu.

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