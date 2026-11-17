Imao je Veljko Paunović čak 12 utakmica da isproba svoje zamisli i djeluje da ih nije iskoristio na najbolji mogući način. Djelimično i zbog velikog broja otkazivanja, tako da je isprobao čak 52 igrača, na treninzima i mnogo više.

Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije na neslavan način završila je Ligu nacija. Ima šest poraza iz isto toliko utakmica, a samo zbog nešto bolje gol-razlike i novih pravila u ovom takmičenju ne ispada direktno u "B" diviziju, nego će probati da kroz baraž ipak ostane u eliti.

To u ovom slučaju i nije prioritet koliko će još te dvije utakmice pomoći da "pronađu sebe", kada već nisu u ovih godinu dana pod Veljkom Paunovićem, pošto daleko važniji posao počinje u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, od idućeg juna.

Čak 52 igrača igrala kod Paunovića

Vidi opis I šta znamo o Srbiji za kvalifikacije? Veljko Paunović probao 52 igrača, ni prvi golman nije jasan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Za godinu dana i 12 utakmica, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović koristio je 52 fudbalera, s tim da je još nekoliko njih dobijalo pozive - i nije stiglo do minutaže. Interesantno, niko od njih nije odigrao svih 12 utakmica, odnosno najviše smo gledali Strahinju Pavlovića, Strahinju Erakovića, Luku Jovića i Sašu Lukića koji su po devet puta bili na terenu.

Po jednu manje imaju Andrija Živković, Aleksandar Stanković, Kosta Nedeljković i Filip Kostić, po sedam Nemanja Gudelj i Lazar Samardžić, a po šest - dakle polovinu svih utakmica od kada je Paunović selektor - odigrali su Nikola Milenković, Sergej Milinković-Savić, Aleksa Terzić, Dušan Tadić i Ognjen Mimović. Kod minutaže je malo drugačija situacija: preko 500 minuta odigrali su, redom od najmanje ka najvećoj, Stanković, Milenković, Živković, Eraković i Pavlović.

Inače, Srbija je dala samo devet golova u ovih 12 utakmica (i na svakoj od 12 primila je gol), a nijedan od naših fudbalera nije dao više od jednog pogotka. Najbolji učinak ima Živković sa golom i dvije asistencije.

Ne znamo ni ko je prvi golman

Izvor: MN PRESS

Isprobao je Paunović veliki broj igrača u potrazi za dobitnom kombinacijom, ali da smo dobili neke odgovore - i nismo. Mogli smo da naslutimo da štoper Stefan Gudelj treba da ima mjesto u reprezentaciji, da je Strahinja Pavlović jedini nezamjenjiv, da još i Sergej Milinković-Savić može da bude važan šraf i da u budućnosti možemo očekivati još dosta od Mihajla Cvetkovića, ali više od toga - ne.

Minutažu u dresu "orlova" imali su i Marko Milikić, Andrija Maksimović, Ivan ilić, Aleksandar Katai, pa i Nemanja Radonjić.

Između ostalog, ne znamo ni ko je prvi golman pred novi ciklus kvalifikacija. Tako je Vanja Milinković-Savić branio na pet utakmica, a Đorđe Petrović i Predrag Rajković na po tri — s tim da potonji više i neće da igra za Srbiju, opet iz nedovoljno jasnih razloga.

To je još jedna tema koja mora da se otvori pošto je mnogo toga oko "orlova" netransparentno u ovom trenutku, što stvara konfuziju i nepovjerenje kod navijača, a rezultatima ne uspijevamo da ga vratimo.

Uz to, ne znamo ni da li ostajemo na formaciji sa trojicom štopera, ko bi bila ta trojica štopera, da li su nam bekovi Nedeljković i Sukačev najbolje opcije, koga upariti na sredini terena, kako koristiti Samardžića, Cvetkovića, Mitrovića... I to nije sve.

Pitanje svih pitanja - Dušan Vlahović

Izvor: MN PRESS

"U razgovoru sa njim rekao mi je da ima privatnu situaciju koju želi da riješi u ovom periodu i da mu je potrebno vrijeme. To je sve što ja mogu da kažem, za sve ostalo ne bi bilo u redu da ja stavljam bilo šta u njegova usta", rekao je Veljko Paunović u svom obraćanju pred mečeve u novembru: "Treba da pitate njega, ako je spreman da vam da taj odgovor".

Od tada ni traga ni glasa Vlahoviću koji je odigrao samo 90 minuta za Srbiju od kada je Paunović selektor, dakle manje recimo od Vladimira Lučića, Stefana Bukinca, Vukašina Đurđevića, Vanje Dragojevića ili četvrtog golmana Filipa Stankovića.

Pred mart i baraž nije jasno da li računamo na njega ili ne — ako ne, zbog čega. Ako računamo na njega — opet pitanje: zašto? Da li je to povjerenje zaradio odnosom prema reprezentaciji Srbije i da li je moguće da opet sarađuje sa istom grupom igrača koja se odazivala selektoru dok njega to nije zanimalo? To su sve teška i neprijatna pitanja na koja će jedino Veljko Paunović moći da da odgovor, vidjećemo da li u boljoj atmosferi oko nacionalnog tima uz najavljene promjene u Savezu.

Podsjetimo, Srbija u napadu ima Cvetkovića, Jovića, pa i Mitrovića, koji, iako je u godinama i "izranjavan" povredama, i dalje ne odbija da igra za Srbiju.

Dušan Vlahović na pragu 27. rođendana ima tek 41 nastup za "orlove" i 16 golova. Premalo za igrača njegove cijene i kvaliteta.

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Pogledajte 00:38 Grčka Srbija gol Jorgosa Masurasa Izvor: RTS/screenshot Izvor: RTS/screenshot

(MONDO, Milutin Vujičić)