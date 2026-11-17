Srbija čeka žrijeb za baraž Lige nacija: poznati protivnici su Bosna i Hercegovina i Slovenija, dok su potencijalni Republika Irska, Mađarska i Sjeverna Irska.

Izvor: MN PRESS

Potencijalni protivnici Srbije u baražu za Ligu nacija su Bosna i Hercegovina i Slovenija (definitivno), kao i Republika Irska, Mađarska ili Sjeverna Irska. Žrijeb će biti održan u petak 20. novembra u podne, a termini utakmica biće krajem marta. Prvi susreti će biti odigrani od 25. do 27. marta, a revanši od 28. do 30. marta.

U ponedjeljak uveče, reprezentacija Srbije je porazom od Grčke stigla do kraja jako mučnog učešća u Ligi nacija. Ipak, zbog manje loše gol-razlike od Turske i Češke, naš tim dobiće šansu da se bori za opstanak u "A" diviziji u baražu. U ponedjeljak uveče postalo je definitivno da će Srbija igrati u tom baražu protiv Bosne i Hercegovine ili Slovenije, koja je ubjedljivo pobijedila Sjevernu Makedoniju u gostima (3:0). Tu nije kraj spisku mogućih protivnika Srbije, jer će konačna lista biti poznata u utorak uveče.

Ako Republika Irska kao domaćin bude pobijedila takozvano "Kosovo", biće druga u grupi i biće treći potencijalni protivnik ekipe Veljka Paunovića. U slučaju da "Kosovo" pobijedi, ono sigurno neće moći da igra protiv Srbije u baražu, pa bi onda "orlovi" mogli da igraju protiv Mađarske ili Sjeverne Irske, zavisno od njihovog međusobnog duela. Obje utakmice za koje će Srbija biti zainteresovana počinju u 20.45 časova.

Bonus video: Gol Grčke za pobjedu protiv Srbije

Pogledajte 00:38 Grčka Srbija gol Jorgosa Masurasa Izvor: RTS/screenshot Izvor: RTS/screenshot

(MONDO)