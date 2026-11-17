Selektor "orlova" Veljko Paunović ističe da je Srbija imala dobar mentalitet, ali i nedostatak igre u šesnaestercu protiv Grčke.

Izvor: (AP Photo/Giannis Papanikos)

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović izjavio je sinoć da je na meču protiv Grčke u Ligi nacija njegovom timu nedostajala igra u protivničkom šesnaestercu.

Fudbaleri Srbije poraženi su večeras u Volosu od selekcije Grčke rezultatom 1:0 u utakmici posljednjeg, šestog kola grupe A2 Lige nacija. Na taj način, "orlovi" su okončali učešće u Ligi nacija sa svih šest poraza.

"Mentalitet nam je bio dobar. Bili smo dobro organizovani do primljenog gola. U odbrambenim zadacima smo bili dobri. Nedostajala nam je igra u protivničkom šesnaestercu i kreacije da bismo im ugrozili gol. Na kraju smo izgubili. Iako ima dobrih stvari i momci su dali sve od sebe, na tome možemo da gradimo, ali svakako moramo da popravljamo igru i učinke", rekao je Paunović poslije meča za RTS.

Srbija je takmičenje u grupi A2 Lige nacija završila na posljednjem mjestu na tabeli sa šest poraza. Srbija će igrati u baražu za ostanak u A diviziji LN.

Fudbalere Srbije potom očekuju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028.

"Pred sobom imam dobru dijagnozu za ovakvu grupu gdje nismo još spremni da ostvarimo zahtjevima, višestrukim u različitim aspektima. Moramo da nastavimo. Momci koji će doći na proljeće, popravljanjem forme i uspjeha, mogu da doprinesu i boljem učinku reprezentacije", poručio je Paunović.

(MONDO)

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