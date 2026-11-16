Ovo je sastav Srbije za Grčku: Veljko Paunović spremio nova iznenađenja

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras se bori za čast u Ligi nacija protiv Grčke, uz povratak ključnih igrača i novog selektora Paunovića.

Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 u Volosu igra posljednju utakmicu ovogodišnjeg izdanja Lige nacija. "Orlovi" imaju pet poraza i logično je da večeras pokušaju da "odbrane čast", tako da je alternativa da pokušaju da se domognu baraža, što je pred srpskim fudbalerima ako ne izgube sa četiri i više golova razlike.

Naravno, to ne dolazi u obzir, to bi bio katastrofalan završetak Lige nacija, pa tako i Veljko Paunović želi da u dobrom raspoloženju završi ovo takmičenje koje je trebalo da bude priprema za kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028.

Ko se vraća i ko ne igra?

Srbija će biti jača za Sašu Lukića i Nemanju Maksimovića čije su suspenzije istekle, dok se nažalost ne vraćaju igrači koji su zbog povrede i otpali sa prvobitnog spiska. U pitanju su Aleksa Terzića, Strahinja Pavlović, Filip Kostić, Aleksandar Stanković i Dušan Vlahović, sa kojima bi Srbija sigurno bila jača.

Dobra vijest je da će na klupi biti selektor Veljko Paunović koji je bio suspendovan za prethodni meč sa Nijemcima, tako da će ovoga puta u Volosu biti pored aut-linije.

Šta je spremio Paunović?

Izvor: MN PRESS

Utisak je da se Srbija kod Paunovića profilisala u sistemu sa trojicom štopera, što će najvjerovatnije biti slučaj i u susretu sa Grčkom. Ali, nećemo vidjeti baš isti tim koji je igrao protiv Njemačke, spremio je Paunović kadrovske promjene koje će nam donijeti nešto ofanzivniju Srbiju.

Paunović bi trebalo dosta toga da mijenja, kako bi vidio i druge igrače na djelu, tako da će napraviti rokade i u odbrani. Očekuje se da na golu bude Đorđe Petrović, umjesto Vanje Milinković-Savića, dok ćemo imati i jednog igrača u zadnjoj liniji.

Kao štopere ćemo vidjeti Stefana Gudelja, Milenkovića i Babića, dok će po bokovima biti Nedeljković i Bukinac.

Na mjestima "šestica" ćemo vidjeti Nemanju Maksimovića i Sašu Lukića, s kojima bi Srbija trebalo da bude čvršća, dok će sada Sergej Milinković-Savić dobiti ofanzivniju ulogu, kako mu ona sa meča sa Nijemcima nije odgovarala. Lazar Samardžić će ponovo biti u startnih 11, iako je bio slab protiv "pancera".

Mjesto u napadu rezervisano je za Luku Jovića koji igra sjajno u Grčkoj i dobro poznaje protivnika.

Dakle, da rezimiramo, ovo je potencijalni sastav Srbije: Petrović - S. Gudelj, Milenković, Babić - Nedeljković, Maksimović, Lukić, Bukinac - Samardžić, S. Milinković-Savić - Jović.

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