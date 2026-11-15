Veljko Paunović: "Da sačuvamo naš ponos"

Veljko Paunović najavljuje meč protiv Grčke: 'Želimo da sačuvamo naš ponos i osvojimo bodove'. Srbija se nada boljoj igri na oproštaju od Lige nacija.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije u Volosu u ponedjeljak (20.45) igra protiv Grčke meč posljednjeg kola Lige nacija. "Orlovi" će pokušati prije svega da izbjegnu šesti poraz u isto toliko utakmica, a u tome će imati pomoć Nemanje Maksimovića i Saše Lukića, čije suspenzije su istekle.

"Sutra je utakmica u kojoj želimo da sačuvamo naš ponos, dobrom partijom, ali i osvojenim bodovima. Svjesni smo da je ovaj ciklus Lige nacija za nas rezultatski bio jako loš, ali je istovremeno predstavljao veliko iskustvo. Dobili smo dobar fudbalski uzorak koji nam pokazuje na čemu sve treba da radimo i šta da popravljamo, kako bismo u kvalifikacije ušli u boljem takmičarskom izdanju."

Podsjetimo, Srbija je do sada ostvarila po dva poraza od Njemačke i Holandije, uz neuspjeh i protiv Grčke na "Marakani", u uzbudljivoj završnici meča 1. kola.

Duel u Volosu u ponedjeljak ni domaćin ne dočekuje u dobrom raspoloženju, jer je u petak doživio debakl protiv Holandije - poraz 0:7.

"Grčkoj se u posljednjoj utakmici dogodilo nešto što se ponekad dešava u fudbalu. Takav poraz svakako boli, ali kada pogledamo njene dosadašnje igre, utakmicu sa nama u Beogradu i ostale nastupe, mislim da grčka javnost ima mnogo razloga da bude zadovoljna i da očekuje dobre rezultate u budućnosti. Gledali smo utakmicu sa Holandijom. Grčka nije izgubila svoj identitet, ličila je na sebe u fazama igre u kojima je dobra, i sa loptom i u tranzicijama. Nije bila efikasna, a Holandija je imala izuzetan dan."

Upravo zbog toga, selektor Srbije očekuje snažnu reakciju domaćina.

"Očekujemo reakciju i pun stadion. Čuli smo da ovdje postoji zaista dobra publika. Svaki protivnik poslije poraza želi da, po povratku kući, što prije popravi utisak. Spremni smo za to i očekujemo težak meč."

"Andrija je trebalo da počne u Volosu"

Izvor: MN PRESS

Krilni napadač Srbije Andrija Živković (30) trebalo je da počne meč protiv Grčke, ali zbog isključenja protiv Njemačke neće igrati, kao ni Vanja Dragojević (20), koji je takođe dobio crveni protiv Njemačke, pa je prekomandovan u U-21 reprezentaciju Srbije.

"Moj plan, koji sam podijelio sa njim prije utakmice sa Njemačkom, bio je da (Andrija Živković) odigra 45 minuta ili manje, jer sam želio da ovdje bude spreman da počne utakmicu. Poznaje mentalitet, stadion, ekipu i igrače. Bio je veoma važan za ovaj meč. Njegov izostanak je veliki gubitak i zbog svega što nam donosi kroz igru, asistencije i golove. Protiv Njemačke je centrirao u akciji poslije koje je Babić postigao gol i stvorio još jednu veliku šansu Mitroviću. Sve ono što godinama radi u reprezentaciji, kao i u PAOK-u, govori o njegovom kvalitetu."

"Grčka je kompletan tim"

Izvor: MN PRESS

Analizirajući predstojeći susret, Paunović je ukazao na najveće kvalitete domaćina i moguće sličnosti sa prvim duelom u Beogradu.

"Grčka je kompletan tim. Umije da drži posjed, strpljivo prenosi loptu i brzo prebacuje težište napada sa jednog boka na drugi. Ima dobre bekove, vezne igrače sposobne da igraju u oba pravca i iskusne centralne defanzivce. Pred svojom publikom željeće ponovo da se dokaže. Očekujem da u velikoj mjeri bude slična utakmica onoj u Beogradu. Mnogo će zavisiti od toga kako se meč otvori, jer prvi gol može da usmjeri njegov dalji tok."