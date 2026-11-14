UEFA donijela odluku: Arbitar iz Premijer lige sudi meč Srbije i Grčke

Stigla je zvanična potvrda od UEFA i Majkl Oliver će suditi meč između Grčke i Srbije u Ligi nacija.
Engleski sudija Majkl Oliver biće glavni na meču između fudbalera Grčke i Srbije u okviru posljednjeg kola Grupe A2 Lige nacija, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).
Kako je saopšteno, Oliver će u Volosu, u ponedjeljak od 20.45 sati, predvoditi kompletno englesku sudijsku šestorku. Asistiraće mu Stjuart Bart i Džejms Mejnvoring. Endi Medli je određen za četvrtog sudiju, a Stjuart Atvel će biti glavni u VAR sobi. Piter Benks će biti asistent u VAR sobi.
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Srbija bez obzira na ishod tog meča ne može da prođe dalje u A Ligi nacija, ali može da obezbijedi opstanak. Za to je potrebno da bude bolja u konačnom zbiru od Turske i Češke.
Dakle, dobar rezultat u Grčkoj bi pomogao da se dođe do baraža za opstanak u A diviziji.
(TAČNO/MONDO)