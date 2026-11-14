Stigla je zvanična potvrda od UEFA i Majkl Oliver će suditi meč između Grčke i Srbije u Ligi nacija.

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Engleski sudija Majkl Oliver biće glavni na meču između fudbalera Grčke i Srbije u okviru posljednjeg kola Grupe A2 Lige nacija, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Kako je saopšteno, Oliver će u Volosu, u ponedjeljak od 20.45 sati, predvoditi kompletno englesku sudijsku šestorku. Asistiraće mu Stjuart Bart i Džejms Mejnvoring. Endi Medli je određen za četvrtog sudiju, a Stjuart Atvel će biti glavni u VAR sobi. Piter Benks će biti asistent u VAR sobi.

Vidi opis UEFA donijela odluku: Arbitar iz Premijer lige sudi meč Srbije i Grčke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Srbija bez obzira na ishod tog meča ne može da prođe dalje u A Ligi nacija, ali može da obezbijedi opstanak. Za to je potrebno da bude bolja u konačnom zbiru od Turske i Češke.

Dakle, dobar rezultat u Grčkoj bi pomogao da se dođe do baraža za opstanak u A diviziji.

(TAČNO/MONDO)