Nikola Milenković je pričao poslije poraza Srbije od Nemačke i vjeruje da ekipa može da se pokaže u boljem svjetlu.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Srbija je doživjela i peti poraz u isto toliko mečeva u Ligi nacija. Njemačka je odnijela pobjedu sa "Marakane" (3:1). Nikola Milenković je analizirao dešavanja na terenu poslije utakmice.

"Teška i zahtjevna utakmica, igrali smo protiv jedne od najjačih reprezentacija na svijetu. Rano smo primili i prvi i drugi gol. Ne smijemo da primamo golove iz prekida u ovakvim mečevima, imali smo nadmoć u visini na terenu. Oni su igrali sa velikom brzinom, sjajan protok lopte, mnogo kretanja. Bili smo bolji u drugom dijelu, imali svoje momente i šanse. Radićemo na ekipi da budemo bolji, da u budućnosti možemo da se nadmećemo sa ovakvim reprezentacijama", rekao je Milenković za "Arenu sport".

Vidi opis Nikola Milenković: "Dolaze mladi igrači, želimo da se Srbija nadmeće sa najboljima" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Svjestan je da pritisak postoji, ali ističe da je to normalno kada se igra za reprezentaciju.

"Znate kako, svaka utakmica za reprezentaciju nosi pritisak. Predstavljati svoju zemlju je čast i odgovornost, svakom meču pristupamo na isti način, tako će biti i u budućnosti. Ne pravimo razliku između mečeva, pristup je uvijek najbolji mogući."

"Dolazi dosta mladih igrača"

Vidi opis Nikola Milenković: "Dolaze mladi igrači, želimo da se Srbija nadmeće sa najboljima" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Milenković je ubijeđen da će "orlovi" da se pokažu u boljem svjetlu u budućnosti.

"Sigurno da vidim veliki prostor za napredak, dolazi dosta mladih igrača. Prostor, odnosno te dane koje imamo je teško iskoristiti na najbolji način. Daćemo sve od sebe da budemo bolji kao tim i da ofanzivne i defanzivne stvari postanu automatizovane. Na tome radimo, da u budućnosti damo sve od sebe da se nadmećemo sa timovima svjetskog renomea", zaključio je Milenković.