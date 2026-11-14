Dušan Tadić se oglasio poslije poraza Srbije od Njemačke u Ligi nacija.

Izvor: Arena sport

Srbija je doživjela poraz od Njemačke u Ligi nacija (1:3). Kapiten Dušan Tadić je pričao poslije meča i istakao je da je rano primljen gol uticao na "orlove" i na dešavanja na terenu. Srđan Babić je zatresao sopstvenu mrežu u trećem minutu.

"Mislim da smo imali i dobrih i loših momenata, loše smo otvorili meč. Primili smo gol iz prekida, loše smo se postavili, nismo branili kako treba. Šteta što je tako počeo meč, treba to da nam bude oružje, dosta smo radili na tome. Tako otvoriš utakmicu i onda nije baš najbolje", rekao je Tadić za "Arenu sport".

Naglašava da je ekipa pokazala bolje lice u drugom dijelu.

"Drugo poluvrijeme smo malo više izašli, pritisli, bilo je drugačije. Teren je bio težak i za nas i za njih, nismo mogli da se krećemo ni oni ni mi. Imali smo momente u drugom dijelu, dali smo gol, Cvetković je imao šansu, nešto je možda moglo da se desi, onda dva crvena kartona. Moramo da idemo dalje, da izvučemo pouke."

Zašto nije tako?

Vidi opis Dušan Tadić: "Rani gol, težak teren... Nešto drugo nam najvažnije" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Uslijedilo je pitanje i zbog čega Srbija ne igra od prvog minuta tako, kao što je od 45. minuta kada je igrala nešto bolje.

"Pa dobro, nezgodno je kada primiš gol rano, protivnik dobije dodatnu snagu, ti kao ekipa dobiješ neku nesigurnost, nisu laki momenti. Treba da se trudimo da podignemo momentum i da nam se ne dešavaju takve stvari, da krećemo iz minusa."

Tadić kao najiskusniji nosi kapitensku traku i objašnjava da Liga nacija služi kao priprema za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Slijedi meč protiv Grčke za kraj Lige nacija.

"Ništa, treba da analiziramo, ovi mečevi treba da nam služe za nauk. Slijede nam kvalifikacije za Evropsko prvenstvo i to je najbitnije, ovo je stvarno fenomenalna reprezentacija. Da izvučemo pouke, idemo dalje. Da odigramo dobro i protiv Grčke. To je to", zaključio je Tadić.