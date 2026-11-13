UŽIVO, SRBIJA - NJEMAČKA: "Orlovi" primili i drugi gol, ovo baš loše izgleda

Srbija dočekuje Njemačku u okviru Lige nacija.
Srbija igra novi meč u Ligi nacija, dočekuje Njemačku na "Marakani". Meč koji, nažalost, za srpski tim nema rezultatski značaj. Selektor Veljko Paunović je poručio da je cilj da ekipa da sve od sebe, jasno je svima da su gosti favoriti.
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19' - Malo sreće za Srbiju
Haverc je loše šutirao glavom, imao je šansu za gol, sreća je bila uz srpski tim...
15' - Čekala se VAR provjera
Čekala se još jednom VAR provjera, ali nije bilo ništa sporno, Nijemci su duplirali prednost.
14' - Virc ugurao loptu u gol
Pavlović je ubacio loptu u prostor za Haverca, Vanja je odbranio njegov šut, a Virc je onda uspio da je ugura u gol i da duplira prednost - 0:2.
14' - Gosti imaju kontrolu
Nijemci imaju kontrolu nad utakmicom za sada, drže loptu i pitaju se za dešavanja na terenu.
Ovako je Srbija primila gol
Pogledajte i gol kojim je Njemačka povela na Marakani:
4' - VAR provjeravao gol
VAR je provjeravao pogodak, sudija Rohas je čekao da čuje poruku iz VAR sobe i onda pokazao ka centru.
3' - Srbija gubi
Srbija gubi već od 3. minuta, autogol srpskog tima, lopta u mreži koju je greškom ubacio Srđan Babić - 0:1.
1' - Meč je počeo
Meč na Marakani je počeo.
Minut ćutanja za Prekazija
Pred početak meča je održan minut ćutanja za čuvenog fudbalera Partizana Dževada Prekazija.
Intoniranje himni
U toku je intoniranje himni dviju zemalja.
Meč uskoro počinje
Meč u Beogradu počinje u 20.45.
Na tribinama djeca
Zbog kazne UEFA će na tribinama biti samo djeca.
"Na okolnosti ne možemo da utičemo. Uvijek mi je draže kada je stadion pun. Da li je to prednost ili mana? O tome nisam razmišljao", rekao je Klop kome su nakon toga rekli da će 5.000 djece biti na tribinama.Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia
Ko je na klupi Njemačke?
Na klupi Njemačke su Nubel i Urbig (golmani), Baku, Nmeča, Filkrug, Braun, Bišof, Šloterbek, Jelč, El Mala, Karl, Ebnutalib
Ko je na klupi Srbije?
Na klupi Srbije su Petrović i Rosić (golmani), Bukinac, Dragojević, Jović, Mitrović, Simić, Živković, Eraković, Krpić, Lučić, Kostov
Paunović iznenadio
- Srbija: V. Milinković-Savić - Nedeljković, Milenković, Babić, Gudelj, Sukačev - S. Milinković-Savić, Džodić, Samardžić, Tadić - Cvetković
- Njemačka: Ter Štegen - Čau, Ta, Mitelštad, Troj - Gruda, Pavlović, Kimih, Virc - Haverc, Šerhant
Španci sude
Glavni sudija na ovom meču je Havijer Alberola Rohas (Španija), a zanimljivo je i da su svi arbitri na ovom meču Španci. Pomagaće mu Alfredo Rodrigez Moreno i Karlos Alvarez Fernandez. Četvrti sudija je Viktor Garsija Verdura, dok su u VAR sobi Karlos del Sero Grande i Havijer Iglesijas Vilanueva.
Ko će igrati za Srbiju?
Ovako bi trebalo da izgleda postava Veljka Paunovića za ovaj meč:
V. Milinković-Savić - Nedeljković, Gudelj, Milenković, Babić, Bukinac - Džodić, S. Milinković-Savić, Kostov, Živković - Cvetković.
Njemačka je dobila prvi meč
Nemačka je slavila u prvom okršaju dva tima, kod kuće je pobijedila sa 2:0.
Srbija dočekuje Njemačku
Srbija dočekuje Njemačku u 5. kolu A Lige nacija. Meč se igra u Beogradu i počinje u 20.45. "Orlovima" ovaj meč nema rezultatski značaj, ali će pokušati da se prikažu u što boljem svetlu protiv favorita.Izvor: Tom Weller / AFP / Profimedia
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UKRATKO
- Srbija - Njemačka 0:2