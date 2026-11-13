UŽIVO, SRBIJA - NJEMAČKA: "Orlovi" primili i drugi gol, ovo baš loše izgleda

Srbija dočekuje Njemačku u okviru Lige nacija.

Srbija igra novi meč u Ligi nacija, dočekuje Njemačku na "Marakani". Meč koji, nažalost, za srpski tim nema rezultatski značaj. Selektor Veljko Paunović je poručio da je cilj da ekipa da sve od sebe, jasno je svima da su gosti favoriti.

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