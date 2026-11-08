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Preminuo Dževad Prekazi

Preminuo Dževad Prekazi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Velika tragedija potresla je fudbalsku javnost u Srbiji i regionu.

Preminuo Dževad Prekazi Izvor: MN PRESS - ARHIVA

Legendarni fudbaler Partizana Dževad Prekazi preminuo je u 70. godini, prenose srpski mediji.

Najveći trag ostavio je u Humskoj, a u bogatoj karijeri nastupao je još za FK Remont, Hajduk iz Splita, Galatasaraj, Altaj i Bakirkojospor.

Prekazi je rođen 18. avgusta 1957. godine u Kosovskoj Mitrovici, u crno-belom dresu odigrao je preko 150 ligaških utakmica i osvojio tri titule prvaka Jugoslavije (1976, 1978, 1983).

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nastupao je za mlade selekcije (U-18 i U-21) bivše Jugoslavije, a po završetku igračke karijere 1992. godine se okrenuo trenerskom radu.

Radio je kao trener u mlađim kategorijama i klubovima poput Železnika, Sinđelića, OFK Beograda i Partizana.

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