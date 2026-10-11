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Dževad Prekazi: "Ne gledam ni 'Kosovo', ni Partizan"

Dževad Prekazi: "Ne gledam ni 'Kosovo', ni Partizan"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bivši fudbaler Dževad Prekazi tvrdi da današnji fudbal nema nikakvu vrijednost, pa prati samo utakmice tri kluba.

Dževad Prekazi neprati ni Partizan ni tzv. Kosovo Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Partizana i mladi reprezentativac Jugoslavije Dževad Prekazi (69) izazvao je brojne reakcije na Kosovu i Metohiji, jer mu je tamo zamjerena izjava koju je dao. Svojevremeno jedan od najboljih fudbalera albanskog porijekla istakao je da ne prati reprezentaciju "Kosova", kojoj je UEFA još prije nekoliko godina dozvolila da se takmiči.

Po njegovim riječima, današnji fudbal nema vrijednost i postoje samo tri kluba koja prati - među njima nije čak ni Partizan, u kojem je proveo najveći dio karijere i čiji ga navijači smatraju za legendu. Zapravo, sva tri kluba su u inostranstvu, a jedan čak i na drugom kontinentu.

"Ne gledam Kosovo, pratim samo Liverpul, Boku Juniors i Galatasaraj. Ne gledam ni Partizan. Danas nema fudbala, ne ispunjavaju mi srce i ne želim da gubim vrijeme gledajući nešto što ništa ne vrijedi", rekao je Prekazi u intervjuu za "Open TV".

Ko je Dževad Prekazi?

Nekadašnji jugoslovenski fudbaler albanskog porijekla rođen je u Kosovskoj Mitrovici, gdje je u Remontu i počeo fudbalsku karijeru. Ubrzo je pojačao Partizan za koji je igrao njegov stariji brat, a u crno-bijelom dresu je proveo devet godina, od čega sedam pri prvom timu. Igrao je kasnije i za Hajduk iz Splita, u SAD se bavio malim fudbalom, pa nastupao za Galatasaraj i još nekoliko turskih timova prije nego što je u Trudbeniku završio karijeru.

Sa Partizanom je osvojio tri šampionske titule i Mitropa kup, sa Hajdukom iz Splita stigao je do trofeja u Kupu Jugoslavije, a sa Galatasarajem je dva puta bio šampion Turske. Svojevremeno je bio mladi reprezentativac Jugoslavije, a i nakon raspada zemlje izjašnjava se kao Jugosloven. Svojevremeno je odbio ponudu da bude selektor "Kosova". Između ostalog radio je i u Fudbalskom savezu Srbije.

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Tagovi

Dževad Prekazi FK Partizan Kosovo

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