13 : 53 Kraj obraćanja! Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović i kapiten Dušan Tadić završili su današnje obraćanje.

13 : 51 Dolazak u kamp Srbije? "Zavisi. Filip Kostić se oporavlja ovdje u Beogradu i iskoristio je priliku da dođe. Neki igrač ako je povrijeđen možda je ostao u klubu, ima dosta faktora, ne možemo po tome da sudimo", rekao je Tadić i dodao da je ambijent jako dobar i da se svi drže zajedno.

13 : 49 Da li je prioritet opstanak u A diviziji? "Prioritet je plasman na Evropsko prvenstvo. Nemam šta da dodam... Moramo da popravimo rezultate u Ligi nacija i nije nam drago da izađemo iz grupe, ali moramo to da shvatimo sa neke šire slike, a to je da su nam ove utakmice jako dobro došle da izmjerimo i da se podižemo iz utakmice u utakmicu. Ne odustajemo".

13 : 48 Da li su "orlovi" spremni? "Nismo spremni. U procesu smo spremanja. Najavljivati iz ove perspektive, odavde, prerano je. Imamo da zatvorimo ovaj ciklus Lige nacija i vidjećemo gdje će nas to odvesti", rekao je Paunović.

13 : 48 Deficit i gužva? "Nema drame u svemu tome. Fudbal je dinamična igra i tu se dešavaju i mijenjaju stvari, nekad idu u tvoju korist, nekada ne. Neću da kažem da je teška okolnost, ali je nova", rekao je Paunović i naglasio da Srbiju čeka težak izazov protiv Njemačke, pa zbog toga treba da budemo spremna.

13 : 44 Da li će biti mijenjanja spiska? "Nema grubosti niti forsiranja samih procesa koji treba da se dese. Zavisi ko u kakvoj formi bude zdravstveno i kako se pokaže našoj javnosti. Ne mogu da kažem šta će biti, pratim sve naše mlađe selekcije, pričao sam sa mlađim igračima i selektorima i šta očekujem od njih u narednom periodu. Ako neko igra za mlađu reprezentaciju, to je sticajem okolnosti i da li je neko spreman za to", rekao je Paunović i zatvorio ovu temu.

13 : 42 Otkazi u reprezentaciji? "Ja bih volio da sam više igrao za reprezentaciju Srbije, igrao sam za mlađe selekcije, bio sam jedan od lidera i to je bila čast za mene. Ne bih koristio teške riječi da neko izbjegava reprezentaciju Srbije, dobili smo objašnjenja zašto nekada neko nije u stanju da dođe za reprezentaciju, ne bih išao tako daleko. Pričali smo o tome i ne bih otvarao opet tu temu. Imamo zdravu grupu, na šta sam jako ponosan, na čelu sa Tadićem. Njegov odnos i vrijednosti prema reprezentaciji govore za sebe. Pored njega su tu i Bleki i svi ostali momci koji su već dobili i dijamantske lopte, ja to gledam tako. Između sebe stvaraju ambijent i to iz okupljanja u okupljanje, dok smo u periodu stvaranja, da je to jako važno". "Juče me zvao Aleksa Terzić i rekao mogu li da dođem? Rekao sam - naravno. Došao je i Kostić. To su dobri pokazatelji da ova grupa ima dobar cilj."

13 : 41 "Ja sam u cvijetu mladosti" "Ja sam u cvijetu mladosti ha-ha. Reprezentacija je iznad svih, treba da je učinimo boljom, imamo dobar miks mlađih i iskusnijih igrača. Svako se trudi da pridoda svoje ljudske i fudbalske kvalitete, uvijek se držimo zajedno, to je krucijalno. Nadam se da će tako i ostati", nasmijao se Tadić. Izvor: Youtube/Fudbalski savez Srbije

13 : 38 Šta je plan za Njemačku? "Ne znamo kako će igrati Njemačka, ali mi ćemo igrati u jakom intenzitetu i to moramo da izjednačimo i budemo iznad toga. Isto tako važan faktor u Njemačkoj je to igranje sa dva zadnja vezna, pa onda sa tri smo se oslobodili i bili smo uspješniji u izlaženju s naše polovine. To je pokazatelj da smo uspjeli malo više da ih ugrozimo. Promjena formacija i jednakost u sredini terena je bila bolji faktor za nas", rekao je Paunović i dodao da razmišlja o sličnom planu.

13 : 36 Osveta Nijemcima? "Imaćemo motivaciju, mi smo imali jednu šansu, a oni su dominirali. Spustili su nas nisko i stavili smo naglasak na stvari koje treba da korigujemo. Očekujte drugačiju Srbiju. Utakmica protiv Holandije je neki recept kako treba", rekao je Tadić.

13 : 36 Kazna za Paunovića? "Jedan od mojih pomoćnika će imati komunikaciju sa igračima i kapitenom, a ja ću biti u indirektnoj komunikaciji, u skladu sa pravilima UEFA i FIFA. Sve je to organizovano i pripremljeno i imaćemo dobru komunikaciju. Provjerio sam prostoriju u kojoj ću se nalaziti na stadionu Rajko Mitić", rekao je suspendovani selektor Paunović.

13 : 34 Šta može Srbija? "Zadovoljni smo kako su protekla ova tri dana u radnoj atmosferi, grupa ima odnos fantastičan, imali smo par izostanaka zbog povreda. I to je svakako prilika za druge momke da se pokažu. Iako sa onim što su pokazali do sada, što su uradili u svojim klubovima ih je doveo ovdje, ali ova prilika će svakako biti jedna mogućnost da pokažu i karakter koji nam treba u ove dvije utakmice. Tako će nastaviti i karijeru u reprezentaciji. Svakako želimo da popravimo utisak", rekao je Paunović koji nije bio zadovoljan partijom u Njemačkoj.

13 : 32 Srbija se bori za opstanak! Utakmice protiv Njemačke (13. novembar) i Grčke (16. novembar) odrediće i sudbinu Srbije kada je u pitanju idući ciklus Lige nacija. Da bi "orlovi" izbjegli direktno ispadanje u "B" diviziju, moraju da ostvare dobre rezultate u ovim mečevima, odnosno da budu bolji od Turske i Češke koje takođe nemaju niti jedan osvojen bod, ali nešto lošiju gol-razliku od Srbije. Ako Srbija ne bude u dvije najgore ekipe ukupno u "A" diviziji Lige nacija, igraće baraž za opstanak idućeg marta, kada počinju i kvalifikacije za sljedeće Evropsko prvenstvo, u kojima će biti u drugom šeširu.

13 : 31 Selektor i kapiten su tu! Veljko Paunović i Dušan Tadić obraćaju se medijima uoči dvije važne utakmice Lige nacija.

13 : 31 Ko je na spisku Srbije? Zbog povreda su otpali Pavlović, Terzić, Stanković, Vlahović i Kostić, tako da je Paunović opet morao da se "dovija". Evo na koje igrače računa uoči mečeva sa Nemačkom i Grčkom, ako ne bude novih promena: GOLMANI: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija), Dragan Rosić (Vojvodina); ODBRANA: Kosta Nedeljković (Rendžers), Stefan Gudelj (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Samsunspor), Nikola Milenković (Notingem Forest), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Miljan Krpić (Đer), Petar Sukačev (Vojvodina), Stefan Bukinac (Jang bojs); VEZNI RED: Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Andrija Živković (PAOK),Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Dušan Tadić (NEC Najmehen), Saša Lukić (Ipsvič), Vanja Dragojević (Rendžers), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Stefan Džodić (Almerija); NAPAD: Aleksandar Mitrović (Al-Rajan), Luka Jović (AEK), Mihajlo Cvetković (Anderleht).