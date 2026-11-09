Veljko Paunović je na konferenciji za medije pred naredne mečeve selekcije Srbije pričao o tome zašto nema Andrije Maksimovića na spisku mlade reprezentacije Srbije.

Izvor: MN PRESS

Nakon što je pričao o izostanku Dušana Vlahovića iz seniorske reprezentacije Srbije selektor Veljko Paunović se osvrnuo na to što ni u seniorskoj ni u mladoj selekciji nema Andrije Maksimovića. Mladi vezista prema njegovim riječima prvo mora da igra za juniorsku reprezentaciju i to nikome ne smije da bude ispod časti.

"Što se tiče Andrije Maksimovića i A reprezentacije mislim da mu je potrebno da igra za U21 tim.Nije na spisku iz razloga jer, da kažemo, nismo vidjeli njegovu spremnost da igra za mladu reprezentaciju", počeo je selektor Paunović.

Selektor Paunović: Zašto je to ispod časti?

Vidi opis Veljko Paunović: "Zašto vam je ispod časti? Nikog više ne molim" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Istakao je da nema namjeru bilo koga da moli da igra, kako za seniorsku, tako ni za juniorsku selekciju.

"Reći ću vam i to iskreno. Mi ne možemo nikoga da molimo.Ako igrač ne misli da treba da igra za U21 reprezentaciju pritom igra za... Ne želim nikog da kritikujem i prozivam, ali pričam stvari kakve jesu. Ne mogu više da puštam da se kriju stvari i ljudi iza mene. Jako vrednujem njegov kvalitet. Stavio sam ga na širi spisak da mu pošaljem poruku da računamo na njega. Ali mora da igra za mladu reprezentaciju u ovom trenutku. Zbog toga što mislim da u svom klubu nema dovoljnu minutažu. Vjerovatno da je u Engleskoj stavili bi ga u U23 tim. Znam da i drugi nemaju dovoljnu minutažu, da neko može da okreće javnost. Ali još uvijek nismo vidjeli dovoljno", istakao je Paunović.

"Gdje je počeo Stefan Gudelj?"

Vidi opis Veljko Paunović: "Zašto vam je ispod časti? Nikog više ne molim" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Postavio je kao primjer mladog štopera Crvene zvezde Stefana Gudelja. On je počeo prethodno okupljanje u selekciji juniora, a završio ga je kao seniorl.

"Momke kao Vanja Dragojević sam imao ovdje na oku. Igrao je u Partizanu, doveo sam ga nekoliko puta ovdje u trenažni proces, uspostavio sam vezu. Andriju smo poveli u Meksiko, nažalost na drugoj utakmici je osjetio nešto na zagrijavanju. Računamo na njega, ali mu nudimo da kao i ovi drugi momci igra. Zašto je to ispod časti da igra za U21. U čemu je problem? Pa ja odlučujem ko igra. Ja odlučujem. Ideš da igraš za mladu reprezentaciju jer si tamo potreban. Samo da vam kažem. Gdje je počeo Stefan Gudelj prošlo okupljanje. Gdje? Gdje je završio? To vam je moj odgovor. Za Ugrešića isto", završio je ljutiti Veljko Paunović.