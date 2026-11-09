Veljko Paunović: "Vlahović ima privatnu situaciju, pitajte njega zašto ne igra za reprezentaciju"

Selektor Srbije Veljko Paunović istakao je da je Dušan Vlahović ponovo odsutan iz nacionalnog tima i da je razlog za to privatne prirode.

Izvor: MN Press/Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Selektor Srbije Veljko Paunović obratio se novinarima pred naredne utakmice reprezentacije Srbije, a odmah je pričao o odsutnim igračima. Nekoliko igrača nedostaje Srbiji za naredne mečeve.

"Aleksa Terzić se javio, ima upalu odnosno infekciju zbog koje neće biti uz reprezentaciju. Strahinja Pavlović usljed udarca u bubreg na posmatranju, danas treba da se obave još neke dodatne analize, nekim čudom bih volio da nam se priključi, zato smo naknadno pozvali Miljana Krpića iz Đera", rekao je na startu Veljko Paunović. A onda se dotakao Dušana Vlahovića.

Napadač Bešiktaša odigrao je 41 meč za reprezentaciju Srbije i dao 16 golova, ali je posljednji put nastupao u dresu "orlova" 13. novembra 2025. godine na meču sa Engleskom. Sada ga opet neće biti, zbog privatnih problema.

"Treći nažalost je onaj koji ste svi sa velikim očekivanjem kao i ja htjeli da ga vidite ovdje sa nama to je Dušan Vlahović. U razgovoru sa njim rekao mi je da ima privatnu situaciju koju želi da riješi u ovom periodu i da mu je potrebno vrijeme. To je sve što ja mogu da kažem, za sve ostalo ne bi bilo u redu da ja stavljam bilo šta u njegova usta. Treba da pitate njega, ako je spreman da vam da taj odgovor.Svakako da je gubitak za nas, ali isto tako je prilika za sljedećeg igrača da pokaže spremnost, odanost i pripadnost našoj reprezentaciji. Okrećemo se automatski onima koji su na raspolaganju i očekujemo da ko bude dobio priliku da ispuni zadatke", rekao je Veljko Paunović pred naredne mečeve.

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