Veljko Paunović pričao je o regionalnoj ligi, reprezentaciji Srbije, svojim planovima i željama.

Izvor: MN PRESS

Veljko Paunović je već objavio spisak igrača na koje računa za predstojeća dva meča u Ligi nacijasa Njemačkom i Grčkom. Poslije svega što se dogodilo u novom reprezentativnom ciklusu, analizirao je dešavanja i kroz šta je prošao sa nacionalnim timom.

"Sve se dogodilo munjevito, ovih godinu dana prošlo je brzo, radilo se mnogo, bilo je lijepih i onih drugih trenutaka. Mislim da smo mnogo stvari promijenili u mentalitetu, pristupu, svaka šansa koju fudbal pruža je prava. Nije bilo najbolje na prva tri okupljanja, međutim čini mi se da idemo dobrim putem. Tražio sam i molim i dalje za strpljenje, Liga nacija je platforma na kojoj gradimo sljedeće kvalifikacije za Evropsko prvenstvo", rekao je Paunović u intervjuu za Prvi program Radio Beograda.

Vidi opis Veljko Paunović: "Regionalna liga je ključ, sa Srbijom sanjam osvajanje EP ili finale Mundijala" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Ističe šef struke reprezentacije da u ekipi ima mješavinu mladih i iskusnijih igrača.

"Najlakše je reći igraču da ti nije potreban ako ne igra standardno u klubu. Ali, mi ne smijemo da se odričemo nijednog igrača, to sam prije svega naučio od Holanđana kojih ima 17 miliona ljudi, skoro tri puta više od nas. Moramo u hodu da stvaramo tim i da čekamo rezultat. On će doći ako svi vjerujemo u ono što radimo. Sa svakim igračem volim da se pogledam u oči i direktno mu kažem šta mislim, gdje griješi. Iskren odnos je osnov svega."

"Regionalna liga je ključ svega"

Vidi opis Veljko Paunović: "Regionalna liga je ključ, sa Srbijom sanjam osvajanje EP ili finale Mundijala" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Vjeruje selektor "orlova" da je ključ za dobar rezultat i u srpskom fudbalu stvaranje regionalne lige i da bi jake i teške utakmice svima pomogle.

"Želite iskreno? Regionalna liga je ključ, to do sada nisam nikada rekao. Naravno da se UEFA pita o svemu, ovo je lično razmišljanje. Jer, recimo, zašto u prvo vrijeme ne bismo igrali sa klubovima iz Grčke? Panatinaikos, Olimpijakos, PAOK, AEK, Aris protiv Zvezde, Partizana, Vojvodine... Kasnije da se priključe Mađari, zašto ne i Hrvati? Samo u jakom takmičenju je rješenje, naravno ne bismo zapostavili ni domaću ligu. Moramo da shvatimo gdje smo, kuda fudbal ide, sve se odvija vrlo brzo", kazao je Paunović.

Kada se već govori o navijačima i fudbalu, na utakmici protiv Njemačke 13. novembra će zbog kazne UEFA na tribinama moći da budu samo djeca.

"Volio bih da bude pun stadion, ali znam da je to nemoguće, u toku će biti i mini školski raspust. Savez će sa svoje strane da učini sve što može, eto prilike za jednu lijepu ekskurziju, nadam se da će nas i vrijeme poslužiti. Mi ćemo na terenu učiniti sve da djeci ovaj događaj ostane u najljepšem sjećanju."

Kakve snove ima Paunović?

Vidi opis Veljko Paunović: "Regionalna liga je ključ, sa Srbijom sanjam osvajanje EP ili finale Mundijala" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Veljko Paunović je pričao i o svojim snovima i o ciljevima koje ima.

"Malo je prvaka svijeta na planeti, ja sam taj čaroban osjećaj imao u sebi. Sanjam da sa našom Srbijom stignem do krova Evrope ili finala Mundijala. Jeste taj put težak, nekome sada možda djeluje ovo i neostvarivo, ali ako smo svi sa istom idejom, ukoliko vjerujemo i međusobno se poštujemo, onda ništa nije nemoguće. Tako se dogodio Novi Zeland. I ono što takođe želim je to da igračima koji rade sa mnom ovaj period njihovog života ostane u najljepšoj uspomeni. Da se raduju svakom novom danu, napreduju i postanu još bolji ljudi", završio je Veljko Paunović.

(Radio Beograd/MONDO)