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Predrag Rajković se povukao iz reprezentacije?

Predrag Rajković se povukao iz reprezentacije?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Predrag Rajković neće više da brani za reprezentaciju Srbije. Izgleda da je došlo vrijeme za kraj reprezentativne karijere.

Da li se Predrag Rajković povukao iz reprezentacije Srbije Izvor: MN PRESS

Došlo je vreme za kraj - Predrag Rajković (31) više neće braniti za reprezentaciju Srbije. Izgleda da poslije 44 nastupa za "orlove" neće biti novih nastupa u dresu "orlova", prenosi "Sport klub".

Prema njihovim informacijama odluka o povlačenju može da se nasluti na osnovu nekoliko poteza u posljednjih nekoliko mjeseci. Zvanične potvrde još uvijek nema, ali kako stvari stoje neće ponovo obući dres sa nacionalnim grbom. Od marta ga nije bilo u reprezentaciji.

Izvor: MN PRESS

Sa selektorom Veljkom Paunovićem je osvojio sada već čuveno zlato na Novom Zelandu i bio je jedan od njegovih "miljenika" na početku zajedničke saradnje u seniorskom timu. Ali, izgleda da se nešto promijenilo od tada.

Slijede dva meča u Ligi nacija, prvo sa Njemačkom kod kuće (13. novembar), pa sa Grčkom u gostima (16. novembar). Uskoro se očekuje i objavljivanje spiska selektora Paunovića za te mečeve...

Šta je Paunović rekao?

Selektor Veljko Paunović nije javno spomenuo Rajkovića, ali je bilo jasno da se na njega odnosi dio izjave kada je pričao o izostancima u reprezentaciji Srbije.

"Neću da pričam o bilo kome. Ko nije na spisku spada u neku od kategorija i kriterijuma koje smo napravili. Neću da javno navodim imena i da govorim javno o tome. Nikada nikoga nismo stavili ispred streljačkog voda, niti želimo to da uradimo. Za ovaj spisak smo na prvom mestu odredili kao kriterijume formu igrača, potrebe reprezentacije i dubinu naše liste", rekao je Paunović u septembru.

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Tagovi

Predrag Rajković Veljko Paunović fudbal Srbija orlovi

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