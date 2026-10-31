Predrag Rajković neće više da brani za reprezentaciju Srbije. Izgleda da je došlo vrijeme za kraj reprezentativne karijere.

Izvor: MN PRESS

Došlo je vreme za kraj - Predrag Rajković (31) više neće braniti za reprezentaciju Srbije. Izgleda da poslije 44 nastupa za "orlove" neće biti novih nastupa u dresu "orlova", prenosi "Sport klub".

Prema njihovim informacijama odluka o povlačenju može da se nasluti na osnovu nekoliko poteza u posljednjih nekoliko mjeseci. Zvanične potvrde još uvijek nema, ali kako stvari stoje neće ponovo obući dres sa nacionalnim grbom. Od marta ga nije bilo u reprezentaciji.

Izvor: MN PRESS

Sa selektorom Veljkom Paunovićem je osvojio sada već čuveno zlato na Novom Zelandu i bio je jedan od njegovih "miljenika" na početku zajedničke saradnje u seniorskom timu. Ali, izgleda da se nešto promijenilo od tada.

Slijede dva meča u Ligi nacija, prvo sa Njemačkom kod kuće (13. novembar), pa sa Grčkom u gostima (16. novembar). Uskoro se očekuje i objavljivanje spiska selektora Paunovića za te mečeve...

Šta je Paunović rekao?

Vidi opis Predrag Rajković se povukao iz reprezentacije? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Selektor Veljko Paunović nije javno spomenuo Rajkovića, ali je bilo jasno da se na njega odnosi dio izjave kada je pričao o izostancima u reprezentaciji Srbije.

"Neću da pričam o bilo kome. Ko nije na spisku spada u neku od kategorija i kriterijuma koje smo napravili. Neću da javno navodim imena i da govorim javno o tome. Nikada nikoga nismo stavili ispred streljačkog voda, niti želimo to da uradimo. Za ovaj spisak smo na prvom mestu odredili kao kriterijume formu igrača, potrebe reprezentacije i dubinu naše liste", rekao je Paunović u septembru.

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