Nijemci kao da igraju protiv San Marina, a ne Srbije: Ne znaju ni ko igra za "orlove"?

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras igra protiv Njemačke, dok njemački mediji pokazuju neupućenost o srpskom timu.

Izvor: CHRISTIAN CHARISIUS / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje Njemačku u vrlo važnoj utakmici Lige nacija od koje nam zavisi da li će direktno ispasti u "B" diviziju - ili će uspjeti da se dočepa baraža za opstanak. S druge strane ni Nijemcima nije svejedno, žele da idu na završnicu Lige nacija i moraju da dođu do pobijede pošto su ispred njih i Grčka i Holandija, tako da ne mare za planove Srbije.

To se uostalo može vidjeti i po načinu na koji njemački mediji izvještavaju uoči utakmice Srbije i Nemačke, gdje ih očigledno uopšte ne zanima tim Veljka Paunovića. Gledaju samo na sebe, kao da igraju protiv San Marina, tako da im je potpuno nebitno i ko će biti s druge strane.

Nijemci ne znaju ko igra za Srbiju?

Već dva dana najpopularniji njemački tabloid "Bild" izveštava o potencijalnim sastavima za meč Srbije i Njemačke i tu se najbolje vidi koliko su neupućeni. Tako su u izdanju od 12. novembra u sastav Srbije stavili Nemanju Maksimovića i Sašu Lukića, koji su suspendovani za ovaj susret zbog žutih kartona.

Serbia vs Germany | Predicted lineups [kicker] https://t.co/T9ofijVNiz — Bayern & Germany (@iMiaSanMia)November 11, 2026



Na dan utakmice, situacija se čak i pogoršala. Nijemci nisu u međuvremenu saznali da Maksimovića i Lukića neće biti u timu, nego su promašili i prezime srpskog napadača. Mihajlo Cvetković postao je Cvjetković.

Expected lineups [BILD] https://t.co/Xf6qO5NYEZ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia)November 13, 2026



Nešto je naravno do neupućenosti i njemačke prepotentnosti, ali isto tako ne treba zaboraviti i da je Srbija daleko od ozbiljnog fudbala već neko vrijeme. "Orlovi" su izgubili podršku navijača usljed vrlo loših rezultata, nemamo više ni toliko vrhunskih igrača u najvećim klubovima, a ni atmosfera oko državnog tima nije bila idealna.

Šta je spremio Paunović?

Zbog suspenzije na večerašnjoj utakmici ni Veljko Paunović neće sjediti na klupi "orlova", a uz pomenute Maksimovića i Lukića fali još nekoliko igrača. Povrijeđeni su Terzić, Stanković, Kostić i Vlahović, dok na vrijeme nije uspio da se oporavi ni naš najbolji fudbaler Pavlović.

Zbog toga djeluje da će Paunović napraviti nekoliko iznenađenja u timu i najvjerovatnije ćemo gledati sljedećih 11: V. Milinković-Savić - Nedeljković, Gudelj, Milenković, Babić, Bukinac - Džodić, S. Milinković-Savić, Kostov, Živković - Cvetković.