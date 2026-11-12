Dušan Tadić se "pocijepao" od smijeha: "A ja sam izgleda u cvijetu mladosti?"

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić nasmijao se zbog jednog pitanja koje se ticalo njegovih godina.

Izvor: MN PRESS

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić (38) pošteno se nasmijao danas na konferenciji za medije uoči meča sa Njemačkom (petak, 20.45) na stadionu "Rajko Mitić". Dok je selektor Veljko Paunović bio vrlo ozbiljan i maksimalno oprezan dok je odgovarao na svako pitanje, plašeći se kako njegove riječi mogu da se protumače, s druge strane Dušanu Tadiću je jedno ozbiljno promijenilo raspoloženje i nasmijalo ga.

"Gospodine Tadiću, što se kaže - u najboljim ste godinama. Igrački... Odakle tolika volja i želja za igranje u reprezentaciji? Da li je vaše iskustvo dovoljno da bude bolje od onih koji danas počinju u reprezentaciji?", rekao je jedan novinar.

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"U cvijetu mladosti sam ha-ha", nasmijao se Tadić poslije čega su i ostali u sali za medije počeli da se smiju:

"Ne, naravno, svi smo tu u reprezentaciji i hoćemo da je učinimo boljom. Svako ima svoj neki udio, imamo dobar miks mlađih i iskusnijih igrača i želimo samo najbolje stvari. Hoćemo da dodamo i fudbalske i ljudske kvalitete, to uvijek napominjem, držimo se zajedno i to je krucijalno. Neka tako i ostane".

Podsjetimo, uoči mečeva sa Njemačkom (13. oktobar) i Grčkom (16. jun), Dušan Tadić dobio je i Dijamantsku loptu FSS-a, zbog broja odigranih utakmica u dresu Srbije.

Šta je poručio selektor Paunović?

Izvor: MN PRESS

Za razliku od "burne" konferencije za medije u ponedjeljak, Paunović je ovoga puta bio manje opširan. Upitan da li je prioritet reprezentacije da opstane u "A" diviziji Lige nacija, kratko i jasno je rekao da nije. Naravno, ostaje jedan od ciljeva, ali je ipak najvažnije od svega nešto drugo.

"Prioritet je plasman na Evropsko prvenstvo", naglasio je Paunović, dodajući da to naravno ne znači da će se "orlovi" predati pred Njemačku i Grčku.

Na pitanje da li su srpski fudbaleri spremni za Evropsko prvenstvo 2028. godine, selektor poručuje: "Nismo spremni. U procesu smo spremanja. Najavljivati iz ove perspektive, odavde, prerano je. Imamo da zatvorimo ovaj ciklus Lige nacija i vidjećemo gdje će nas to odvesti".

Ko je na spisku Srbije?

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Bilo je promjena na spisku u odnosu na prvi spisak koji je Paunović objavio, tako da je situacija sljedeća:

GOLMANI : Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija), Dragan Rosić (Vojvodina);

: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija), Dragan Rosić (Vojvodina); ODBRANA : Kosta Nedeljković (Rendžers), Stefan Gudelj (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Samsunspor), Nikola Milenković (Notingem Forest), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Miljan Krpić (Đer), Petar Sukačev (Vojvodina), Stefan Bukinac (Jang bojs);

: Kosta Nedeljković (Rendžers), Stefan Gudelj (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Samsunspor), Nikola Milenković (Notingem Forest), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Miljan Krpić (Đer), Petar Sukačev (Vojvodina), Stefan Bukinac (Jang bojs); VEZNI RED: Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Andrija Živković (PAOK), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Dušan Tadić (NEC Najmehen), Saša Lukić (Ipsvič), Vanja Dragojević (Rendžers), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Stefan Džodić (Almerija);

Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Andrija Živković (PAOK), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Dušan Tadić (NEC Najmehen), Saša Lukić (Ipsvič), Vanja Dragojević (Rendžers), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Stefan Džodić (Almerija); NAPAD: Aleksandar Mitrović (Al-Rajan), Luka Jović (AEK), Mihajlo Cvetković (Anderleht).

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